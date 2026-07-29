VIDEO Un bulgar care se plimba pe malul Dunării a făcut o descoperire neobișnuită în albia fluviului

Rămășițele a ceea ce se crede că ar fi un mamut preistoric au fost descoperite în nordul Bulgariei, după ce nivelul apei Dunării a scăzut până la un minim record, a relatat miercuri agenția de presă BTA, preluată de Reuters.

Rămășițele animalului au fost găsite miercuri de un locuitor al satului Riahovo, care a făcut descoperirea neobișnuită în albia Dunării. Localnicii au alertat apoi specialiștii de la Muzeul Regional de Istorie din Ruse, cel mai apropiat oraș.

Nikolai Nenov, directorul muzeului, a declarat pentru BTA că experții trimiși la fața locului au identificat o mandibulă, doi colți și, posibil, o coastă de mamut.

Oasele urmau să fie recuperate joi pentru investigații suplimentare, pentru a se stabili cu exactitate a originii și vechimii lor.

„Nu aș numi-o o senzație, însă orice descoperire a unor astfel de rămășițe străvechi este foarte importantă pentru știință”, a spus Nenov, adăugând că se crede de mult timp că locul respectiv a fost cândva o zonă mlăștinoasă, unde animalul a murit probabil în urmă cu mii de ani.

Nivelul Dunării a scăzut în ultimele săptămâni până la valori minime record, pe fondul valurilor prelungite de căldură și al secetei din această vară, care au afectat râuri din întreaga Europă, inclusiv importante căi navigabile precum Rinul.

Ungaria a anunțat miercuri după-amiaza că a închis unul dintre reactoarele centralei nucleare de la Paks din cauza nivelului scăzut al Dunării, apa sa fiind folosită pentru răcire la instalația nucleară.