VIDEO Un câine apărut de nicăieri i-a condus pe polițiști direct la un băiețel de 3 ani dispărut

Un câine dintr-un cartier din Louisville, statul american Kentucky, a ajutat autoritățile să găsească un băiat de 3 ani dispărut, într-o operațiune dramatică de salvare surprinsă de camerele corporale ale polițiștilor, transmite CBS News.

Cazul s-a petrecut luna trecută, dar imaginile au fost făcute publice recent, pe 9 februarie.

Peste șase ofițeri din cadrul Departamentului de Poliție Metropolitană Louisville au intervenit pe 7 ianuarie după ce au fost anunțați privind dispariția unui copil mic. Aceștia au lansat o operațiune de căutare urgentă la sol, cu o dronă și un elicopter, în încercarea de a localiza copilul, a anunțat departamentul.

Dar primele ore ale căutării nu au dus la niciun rezultat. Până când, aparent de nicăieri, a apărut un câine și a început să latre la unul dintre ofițerii care interveneau.

„În timp ce mergeam spre fața casei, s-a întâmplat cel mai nebunesc lucru. Era un câine”, a spus ofițerul Josh Thompson.

„Lătra la mine de parcă îmi spunea să mă grăbesc. M-a condus până în curtea din spate. În acel moment m-am gândit: OK, copilul ăsta e în curtea din spate”, a mai spus polițistul.

Și într-adevăr, câinele i-a condus pe ofițeri direct la o mașină și s-a așezat lângă bara de protecție din spate. Copilul era în mașină nevătămat și a fost rapid înapoi familiei, a declarat poliția.

„Nu cred că am văzut vreodată un copil mai fericit în viața mea. A sărit din mașină, m-a îmbrățișat de gât și nu m-a mai lăsat”, a spus Thompson.

„Nu știu de unde a venit câinele, dar a fost o binecuvântare de la Dumnezeu în ziua aceea”, a mai spus el.