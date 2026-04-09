VIDEO Un elicopter de atac Apache american a lansat pentru prima oară din aer un nou tip de armă care îi mărește raza de lovire de 10 ori

Armata SUA a lansat pentru prima dată o dronă kamikaze cu propulsie tip rachetă Altius 700 de la bordul unui elicopter AH-64E Apache. Drona Altius 700, care poate fi configurată și pentru misiuni de supraveghere pe raze uriașe, este unul din produsele de vârf al Anduril Industries, una din companiile americane de armament de generație nouă care a ajuns să valoreze peste 60 de miliarde de dolari.

Anduril și Armata SUA au integrat sistemul Altius 700 pe un elicopter Apache AH-64E, oferind o creștere de 10 ori a razei de acțiune, scrie publicația specializată Calibre Defence, citând un comunicat al companiei.

Altius 700 este o familie de muniții de tip „loitering” (n.r. drone kamikaze) și drone de recunoaștere construite de Anduril Industries. Ele sunt capabile de operațiuni cu rază extinsă, ajungând până la 460 km pentru versiunea neînarmată și 160 km pentru Altius 700M cu încărcătură explozivă.

Scopul testului prezentat acum public de către Anduril este să permită extinderea razei de acțiune a elicopterului AH-64E Apache, putând, practic, să atace mai multe ținte și să rămână departe de linia frontului.

Testele de acum se bazează însă pe integrări anterioare în care alte variante de drone Altius au fost integrate și lansate de pe elicopterele UH-60 Black Hawk, un program activ încă din 2020.

Creștere de zece ori a razei de atac a elicopterului Apache

O astfel de integrare de drone kamikaze pe elicopterele AH-64 Apache reprezintă o creștere semnificativă a razei de atac, scrie publicația britanică.

În prezent, AH-64E poate lansa fie rachete AGM-114 Hellfire la o distanță de până la 11 km, fie rachete AGM-179 JAGM la o distanță de până la 16 km. Unele rachete de pe piață, precum Rafael Spike NLOS, pot oferi o rază de acțiune extinsă de până la 50 de kilometri.

O dronă Altius 700M, cu încărcătură explozivă, poate ajunge până la 160 de km, conform producătorului, astfel că raza de atac a unui Apache ar fi mărită de 10 ori față de cele mai performante rachete actuale din dotare.

Altius 700 nu este singura opțiune în acest domeniu. Calibre Defence scrie că Marina SUA a selectat drona kakiaze Red Wolf de la L3 Harris, care oferă o rază de acțiune de 370 km, pentru elicopterele AH-1Z Viper ale pușcașilor marini.

Dronă sau… rachetă?

„Lansarea unei drone sau a unei muniții de tip „loitering”, precum Altius 700, de la bordul unui elicopter este o soluție extrem de utilă. Extinde raza de acțiune și permite unei platforme extrem de versatile – precum AH-64E – să transporte forță de luptă în mai multe locuri. Cu toate acestea, este probabil să fie necesară o legătură de date între elicopter și dronă, precum și nevoia dronei de GPS pentru navigație”, comentează autorul articolului din Calibre Defence.

„Asta înseamnă că există o legătură ce poate fi bruiată sau întreruptă. Toate aceste aspecte pot fi rezolvate prin algoritmi de ghidare, o viziune computerizată și sisteme de căutare. Dar costurile cresc exponențial, iar efectorul devine, practic, o rachetă. Așadar, aceste teste ar trebui monitorizate îndeaproape, nu în ultimul rând pentru că ajută la clarificarea modului în care SUA privește elicopterele sale de atac. Dar reziliența efectorilor la război electronic este esențială”, scrie publicația specializată pe tehnologii militare.

Anduril, noul jucător american de pe piața de armamente care a crescut fulminant în ultimii ani

Anduril Industries a fost înființată în 2017 de mai mulți antreprenori americani din domeniul tech și s-a specializat în sisteme de apărare bazate pe inteligență artificială, drone autonome și senzori avansați. A pornit ca un startup în domeniul tech, dar în timp foarte scurt a crescut fuliminant. În iunie 2025, compania avea o valoare de piață de 30 de miliarde de dolari. Azi, ea valorează peste 60 de miliarde de dolari.

Compania este numită după celebra sabie Narsil / Andúril din scrierile autorului britanic J.R.R. Tolkien, văzută și în filmele „Stăpânul inelelor” ca arma dăruită lui Aragorn de către elfi în chiar primul lungmetraj.

Compania a fost fondată de Palmer Luckey, un faimos antreprenor în domeniul realității virtuale. El a creat Oculus VR în 2021, iar compania a fost cumpărată de Facebook în 2014, pentru două miliarde de dolari.

În numai opt ani, Anduril a câștigat mai multe contracte cu Pentagonul, printre care și dezvoltarea unui avion de luptă autonom, denumit Fury, dar și numeroase sisteme de drone care se bazează pe funcții AI.

Anduril are legături strânse cu finanțatorii și consilierii din domeniul tehnologiei ai președintelui Donald Trump și avantajul companiei este că poate produce diverse arme, dar și sisteme de apărare, la prețuri mult mai mici și în mult mai scurt decât giganții industriei de apărare.

Anduril dezvoltă și soluții software care integrează senzori, drone, radare, camere, sateliți – totul într-o interfață comună, iar compania folosește inteligență artificială pentru analiză și decizie rapidă, sugerând acțiuni operatorilor sau activând reacții automate.