VIDEO Un indian a salvat un șarpe electrocutat făcându-i respirație gură la gură, imaginile au devenit virale
O operațiune dramatică de salvare în zona rurală a statului indian Gujarat a uimit utilizatorii rețelelor sociale după ce un voluntar local pentru protecția faunei sălbatice a readus la viață un șarpe aflat în pragul morții, folosind tehnica de respitație gură la gură, scrie India Today.
Un clip cu operațiunea a devenit viral pe rețelele sociale, înregistrând milioane de vizualizări, notează publicația indiană.
Incidentul a avut loc în districtul Valsad, în timpul muncilor agricole. Activitatea fermierilor a fost întreruptă când au observat un șarpe urcând pe un stâlp de electricitate. Înainte să poată reacționa, reptila a atins un cablu de înaltă tensiune și a căzut la pământ, paralizată
Aceasta nu mai mișca așa că lucrătorii l-au chemat imediat pe un salvator cunoscut la nivel local Mukesh Vayad, un locuitor al aceluiași sat și care se ocupă frecvent de urgențe legate de animale sălbatice.
Vayad s-a grăbit la fața locului și a evaluat șarpele. Într-o încercare disperată de a-l resuscita, i-a deschis fălcile și a început să-i administreze respirație gură la gură.
După ceva timp, au reapărut mișcări slabe ale corpului, iar la scurt timp după aceea, reptila s-a strecurat înapoi în pădurea din jur.
वलसाड में मानवता और जीवदया का एक बेहतरीन उदाहरण देखने को मिला जब बिजली के करंट से गिर पड़े एक सांप को CPR देकर रेस्क्यूअर ने नई ज़िंदगी दी#Gujarat | #ViralVideo pic.twitter.com/q4S7BWg0rT— NDTV India (@ndtvindia) December 4, 2025
Foto: David Havel | Dreamstime.com