VIDEO Un indian a salvat un șarpe electrocutat făcându-i respirație gură la gură, imaginile au devenit virale

O operațiune dramatică de salvare în zona rurală a statului indian Gujarat a uimit utilizatorii rețelelor sociale după ce un voluntar local pentru protecția faunei sălbatice a readus la viață un șarpe aflat în pragul morții, folosind tehnica de respitație gură la gură, scrie India Today.

Un clip cu operațiunea a devenit viral pe rețelele sociale, înregistrând milioane de vizualizări, notează publicația indiană.

Incidentul a avut loc în districtul Valsad, în timpul muncilor agricole. Activitatea fermierilor a fost întreruptă când au observat un șarpe urcând pe un stâlp de electricitate. Înainte să poată reacționa, reptila a atins un cablu de înaltă tensiune și a căzut la pământ, paralizată

Aceasta nu mai mișca așa că lucrătorii l-au chemat imediat pe un salvator cunoscut la nivel local Mukesh Vayad, un locuitor al aceluiași sat și care se ocupă frecvent de urgențe legate de animale sălbatice.

Vayad s-a grăbit la fața locului și a evaluat șarpele. Într-o încercare disperată de a-l resuscita, i-a deschis fălcile și a început să-i administreze respirație gură la gură.

După ceva timp, au reapărut mișcări slabe ale corpului, iar la scurt timp după aceea, reptila s-a strecurat înapoi în pădurea din jur.

Foto: David Havel | Dreamstime.com