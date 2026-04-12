VIDEO Un laureat al Premiului Nobel a stat două ore la coadă să voteze pentru parlamentarele din Ungaria. E un critic fervent al lui Orban

Laureatul Premiului Nobel pentru literatură din 2025, László Krasznahorkai, a votat pentru alegerile parlamentare din Ungaria la o secție din Italia, amenajată la consulatul din Milano. Scriitorul a stat două ore la coadă pentru a-și exercita dreptul de vot, scrie hvg.hu.

Publicația a primit informația de la un cititor care a reușit să surprindă și imagini cu marele scriitor ungar.

„Erau vreo 110 oameni la coadă în fața mea. Foarte organizat și profesionist. Am așteptat o oră și 50 de minute. La ieșire am văzut că era o coadă cam de aceeași mărime”, a relatat cititorul.

Prezența lui László Krasznahorkai nu a provocat agitație printre maghiarii care așteptau să voteze, iar scriitorului nu i s-a cerut să se fotografieze alături de vreun admirator. Cititorul respectiv a trimis și un scurt clip cu Krasznahorkai după ce a părăsit secția de votare.

Un critic al lui Orban

Într-un interviu acordat în luna martie, László Krasznahorkai, laureatul maghiar al Premiului Nobel pentru literatură, le-a transmis compatrioților săi să părăsească țara dacă partidul lui Viktor Orbán va câștiga din nou alegerile din aprilie din Ungaria.

„Cât mai departe posibil! Fugiți și fugiți foarte departe!”, afirmă Krasznahorkai într-un interviu acordat ziarului La Vanguardia în timpul vizitei sale la Barcelona – prima sa apariție publică de la primirea Premiului Nobel.

Întrebat despre milionul de alcoolici din Ungaria, dintr-o populație de zece milioane, el a dat un verdict sec: „Sub regimul Orbán, mă mir că sunt doar un milion”.

Prezență ridicată la alegerile din Ungaria

Cetățenii din Ungaria au început să voteze duminică dimineață într-un scrutin parlamentar crucial pentru viitorul țării și urmărit cu mare atenție în UE, la Washington și Moscova, în care se confruntă FIDESZ-ul premierului Viktor Orban și TISZA, partidul înființat de Peter Magyar.

Alegătorii s-au înghesuit la urne de la prima oră și s-au format cozi la multe secții din Ungaria și străinătate, iar sociologii spun că s-ar putea înregistra o prezență record.

Mai multe secții de votare din capitala ungară sunt aglomerate. De astfel, alegătorii din Budapesta s-au mobilizat masiv pentru alegerile parlamentare.

