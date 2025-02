VIDEO Un lider al opoziției a fost reținut la protestele din Georgia. Demonstranții au blocat o autostradă

Poliția din Georgia a reținut mai mulți protestatari antiguvernamentali, duminică, când mii de demonstranți au blocat pentru scurtă vreme o autostradă la marginea capitalei Tbilisi, relatează Reuters.

Un reporter Reuters a observat că au fost reținuți trei protestari, printre care și Nika Melia, unul dintre liderii celui mai mare partid din opoziția țării, Coaliția pentru Schimbare. Autoritățile l-au reținut și pe Giorgi Ugulava, fost primar la Tbilisi, conform relatărilor din presa locală.

Gruzinii protestează noapte de noapte, din noiembrie, când partidul de guvernământ Visul Georgian a anunțat că suspendă discuțiile de aderare la UE până în 2028, curmând abrupt un îndelungat obiectiv național.

Visul Georgian a rămas la putere după contestatele alegeri din octombrie, despre care partidele din opoziție susțin că au fost fraudate. Guvernul susține că procesul de vot a decurs în mod liber și corect.

Protestele s-au diminuat în ultimele săptămâni, dar duminică au căpătat din nou elan. Mii de oameni s-au adunat în fața unui centru comercial de la periferia nordică a capitalei Tbilisi și au blocat pentru scurtă vreme drumul care duce în afara orașului.

Poliția a fost prezentă în efective considerabile. Duminică, înaintea protestului, Ministerul de Interne al Georgiei i-a avertizat pe demonstranți că blocarea autostrăzii constituie infracțiune.

Unul dintre protestatari a fost observat pe marginea drumului, inconștient. Reuters menționează că nu a reușit deocamdată să afle ce s-a întâmplat cu el.

În videoclipuri neverificate care circulă pe rețelele sociale, forțele de ordine îi lovesc pe protestatari în plină stradă, iar unii manifestanți sunt cărați spre ambulanțe.

