VIDEO Un lider european, acuzat că îl imită pe Trump: Mesaj despre războiul cu Iranul pe acordurile unei celebre piese Dire Straits

Imagine din clipul postat de Keir Starmer pe TikTok. Sursa foto: captură YouTube

Un clip pe TikTok publicat de premierul britanic, în care acțiunile militare împotriva Iranului sunt montate pe un hit de la Dire Straits, a declanșat un scandal politic la Londra, potrivit The Guardian.

Videoclipul începe cu imagini ale elicopterelor Wildcat ale Marinei Regale, urmate de secvențe cu avioane militare britanice și distrugerea unei drone. Pe fundalul piesei „Money for Nothing”, premierul Keir Starmer afirmă: „Prioritatea noastră numărul unu este protejarea poporului nostru”.

Starmer a refuzat să se alăture atacurilor SUA și Israelului asupra Iranului, dar a autorizat de atunci acțiuni „defensive”.

Această prezentare a generat critici imediate din partea opoziției britanice, care susține că Starmer „îl imită pe Donald Trump” prin transformarea unui conflict internațional într-un spectacol, scrie sursa citată.

Deputatul liberal-democrat Al Pinkerton a catalogat alegerea melodiei drept „deosebit de insensibilă”, în condițiile în care armata britanică solicită de mult timp un plan clar pentru creșterea bugetului apărării.

„Războiul ilegal al lui Trump în Orientul Mijlociu nu este un film de promovare, în ciuda a ceea ce ar putea sugera canalele de presă”, a spus Pinkerton. Deputatul a făcut referire la postările Casei Albe care au celebrat bombardarea Iranului printr-un montaj video ce folosea secvențe din filme și emisiuni de la Hollywood.

„Downing Street pare incapabil să evite să fie atras în orbita confuziei deranjante a lui Trump între blockbuster și conflict internațional”, a adăugat el.

La rândul său, Partidul Verde a afirmat că postarea „are ecouri ale videoclipurilor care ies de la Casa Albă și glorifică războiul”.

Unele voci susțin însă că prezența hitului Dire Straits în clipul despre Iran nu ar fi neapărat o strategie deliberată de a imita stilul lui Donald Trump, ci rezultatul unei sugestii automate a algoritmului TikTok.

Reacția biroului premierului

Întrebat dacă prim-ministrul a aprobat muzica utilizată în postările sale de pe rețelele sociale, purtătorul său de cuvânt a declarat reporterilor: „Nu voi intra în detalii privind procesele interne, dar aveți cuvintele sale privind angajamentul său față de cheltuielile pentru apărare”.

Starmer afirmase anterior, în cadrul Conferinței de Securitate de la München, că Marea Britanie „va trebui să cheltuiască mai mult și mai repede” pentru apărare, menținând promisiunea de a aloca 2,5% din PIB acestui sector până în aprilie 2027.

TikTok a devenit o platformă tot mai utilizată de liderul britanic, ale cărui postări anterioare fuseseră apreciate de unii analiști ca fiind „la limita competenței”, notează The Guardian.

La începutul săptămânii, Keir Starmer a folosit rețeaua socială pentru a distribui imagini dintr-o convorbire telefonică purtată cu liderii Franței și Germaniei pe tema izbucnirii războiului. Totuși, în acel caz, fundalul muzical a fost unul generic, fără a stârni controverse.