VIDEO Un Logan de Poliție a luat foc în trafic, la Iași. Care a fost cauza incendiului

Un Logan de Poliție a luat foc în trafic, la Iași. Care a fost cauza incendiului

Mașina marca Dacia Logan, cu însemnele poliției, a luat foc în trafic duminică seară, în municipiul Iași. Pompierii au stins rapid flăcările și nu au fost victime, transmite Ziarul de Iași.

Incidentul a avut loc pe Bulevardul Bucium din Iași, în zona Granit, și a fost surprins de martori într-o filmare.

În imagini, se văd flăcări care ies de sub caroseria mașini, iar un polițist încearcă să stingă incendiul folosind un extinctor.

„În urma unui apel primit prin numărul unic de urgență 112, în Dispeceratul integrat ISU – SMURD – SAJ Iași a fost anunțat un incendiu produs la un autoturism, pe strada Bucium din municipiul Iași. La locul solicitării au fost direcționate de urgență două echipaje de stingere și un echipaj de primă intervenție și comandă”, a transmis ISU Iași.

La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta cu flacără deschisă și degajări de fum, au precizat pompierii.

„În urma evenimentului au ars elemente combustibile ale autoturismului. Cauza probabilă de producere a incendiului a fost reprezentată de scurgeri de lichide combustibile” ,au precizat reprezentanții ISU Iași.