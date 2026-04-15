VIDEO Un membru AUR a sărit la bătaie după o ceartă cu deputatul Dan Tanasă: „Bă! Mi-am dat viața pentru partidul ăsta!” / Partidul spune că „e o încercare de agresiune”

Dan Tanasă, alături de parlamentari ai AUR, susține declarații de presă la Palatul Parlamentului din București, 20 mai 2025. Foto: Inquam Photos / George Călin

Într-un videoclip publicat în mediul online de Podul se observă cum deputatul AUR Dan Tanasă are o dispută verbală cu mai multe persoane. Nu este clar când și unde a avut loc incidentul, însă ce se vede clar este că la un moment un alt bărbat devine violent, după ce a fost jignit. Partidul a spus că filmarea nu e recentă, fără să precizeze de când este, și că e „o încercare de agresiune asupra domnului Dan Tanasă”.

În videoclipul de 50 de secunde publicat online apar în cadru mai multe persoane. Se aude vocea deputatului AUR Dan Tanasă. „Nu, nu, nu. Avem o problemă foarte mare! Nu mă interesează! Domnule, luați mâna de pe mine. Vă rog frumos! Domnule, nu stau la masă cu borfașii”.

Câteva secunde mai târziu, un bărbat se năpustește asupra deputatului Dan Tanasă, care stătea pe un scaun, și îi spune: „Bă, mă faci pe mine borfaș? Bă! Mi-am dat viața pentru partidul ăsta, bă, p***, înțelegi?”.

Oamenii din jur îl trag pe respectivul bărbat de lângă Dan Tanasă: „Andrei, te ridici și pleci”, strigă cineva. Apoi atât bărbatul, cât și Dan Tanasă pleacă din sala în care se aflau.

Ce spune Dan Tanasă

Contactat miercuri de HotNews, Dan Tanasă a spus că știe despre ce incident este vorba, dar a cerut redacției să fie contactat pe Whatsapp.

„Vă rog să îmi lăsați un mesaj pe Whatsapp și o să vă răspund”, a spus Dan Tanasă.

HotNews i-a transmis în scris o serie de întrebări deputatului despre imaginile publicate în spațiul public, însă până la ora publicării acestui material acesta nu a mai răspuns.

AUR spune că a fost o „încercare de agresiune” asupra lui Dan Tanasă

Purtătorul de cuvânt al AUR, Ștefan Avrămescu, a declarat contactat de HotNews că în videoclip nu este vorba despre o „altercație sau bătaie”.

„Filmarea la care faceți referire nu este una recentă. Ea nu a avut loc în sediul AUR. Nu a fost vorba de o altercație sau bătaie cum scrie în acel video, ci de o încercare de agresiune asupra domnului Dan Tanasă”, a reacționat, scurt, reprezentantul AUR.

Cine este Dan Tanasă

Dan Tanasă se află la al doilea mandat de deputat în Parlamentul României. Pentru ambele mandate, primul obținut în 2020, iar al doilea în 2024, a candidat din partea partidului AUR. El a fost în trecut și purtătorul de cuvânt al partidului.

Tanasă a fost în centrul atenției publice în august 2025, când i-a îndemnat pe români să respingă coletele livrate de muncitorii din Asia și Africa: „Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!”, a scris purtătorul de cuvânt AUR pe Facebook. În urma declarației sale, CNCD s-a autosesizat.

La un pas de bătaie și cu fostul primar al Brașovului

În noiembrie 2024, Dan Tanasă a fost protagonistul unui alt episod violent, alături fostul primar USR al Brașovului. Într-un videoclip publicat pe contul de YouTube Transilvania 365 se observă cum, la un moment dat, Allen Coliban și Dan Tanasă se îmbrâncesc în sala de ședințe din Primăria Brașov. Deputatul AUR îl împinge pe fostul primar, iar acesta ripostează.

„Ești un mafiot, un hoț! Ai furat bani! Curtea de Conturi spune că ai furat bani”, strigă Dan Tanasă spre Coliban.

„Nu, nu e adevărat, nu spune (n. red.: Curtea de Conturi) că am furat bani”, a răspuns fostul primar.