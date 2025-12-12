VIDEO Un nou tunel subteran secret a fost descoperit de Polonia la granița sa cu Belarus

Peste 180 de migranți au trecut în Polonia printr-un tunel ascuns într-o pădure de la granița cu Belarus, a declarat vineri serviciul polonez de protecție a frontierei, citat de Reuters.

Aproximativ 130 dintre aceștia au fost reținuți în Polonia după ce trecerea a fost descoperită joi, însă restul erau încă în libertate, a transmis Garda de Frontieră poloneză într-un comunicat.

Aceasta a publicat o înregistrare video cu tunelul săpat printre rădăcini și pământ gol, susținut de stâlpi de lemn și bare metalice și având o înălțime de doar 1,5 metri – prea mică pentru ca majoritatea oamenilor să treacă fără a se apleca.

Polish authorities have discovered a tunnel from Belarus into Poland through which the regime has been pouring ilegal immigrants.



A new Iron Curtail is real. pic.twitter.com/sU1dZod6mc — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) September 20, 2025

Polonia se confruntă cu o criză a migranților la granița sa cu Belarus din 2021.

Belarus și Rusia au orchestrat o criză a migranților la granița Poloniei

Varșovia a acuzat Belarus și aliatul său Moscova că plănuiesc să destabilizeze Polonia, încurajând oameni din țări aflate la mii de kilometri distanță să vină și să îi treacă frontiera. Mai multe investigații de presă au documentat cum acești migranți sosesc în Rusia sau direct în Belarus, înainte de a fi îndrumați spre granița poloneză.

Garda de Frontieră a Poloniei a precizat că tunelul subteran descoperit acum a fost cel de-al patrulea găsit anul acesta doar în regiunea vestică Podlaskie.

Grănicerii au mai reținut și un polonez de 69 de ani și un lituanian de 49 de ani, care sosiseră să preia migranții.

„Intrarea ascunsă în pădure a fost localizată la aproximativ 50 de metri (de la gardul de frontieră) pe partea bielorusă a graniței, în timp ce ieșirea se afla la aproximativ 10 metri de barieră, pe partea poloneză”, a precizat Garda de Frontieră.

Ofițerii au folosit sisteme electronice pentru a stabili câte persoane au trecut prin tunel, iar armata și poliția s-au alăturat căutării migranților dispăruți, a mai adăugat serviciul de protecție al frontierei.

Polonia a început lucrările la gardul său de frontieră de 180 km în 2022, după ce criza migranților s-a acutizat.