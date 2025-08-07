VIDEO Un papagal vorbitor a ajutat polițiștii să închidă o bandă de traficanți de droguri, în Marea Britanie. „Două pentru 25”

Un papagal a ajutat autoritățile britanice să destructureze o bandă de traficanți de droguri condusă de un deținut, după ce unul dintre membri a învățat pasărea să repete expresii folosite de traficanți, cum ar fi „două la 25”, relatează BBC.

Pasărea a fost descoperită în timp ce poliția a făcut percheziții la mai multe locuințe din orașul Blackpool, de unde au fost confiscate și cantități mari de heroină și cocaină. Liderul bandei, Adam Garnett, în vârstă de 35 de ani, a condus banda din închisoare, din 2023 până în 2024.

În timpul unei percheziții în celula lui Garnett, poliția a găsit routere Wi-Fi și telefoane mobile care conțineau videoclipuri cu kilograme de droguri și imagini cu papagalul prietenei sale, Mango, care vorbea și se juca cu banii obținuți din vânzarea drogurilor.

Ulterior, după acea percheziție, polițiștii i-au identificat pe complicii lui Garnett: prietena sa, Shannon Hilton, în vârstă de 29 de ani, Dalbir Sandhu, în vârstă de 41 de ani, și Jason Gerrand, în vârstă de 50 de ani.

Un videoclip de pe telefonul lui Hilton a arătat cum aceasta își învăța papagalul să spună „două pentru 25” în fața unui copil. Deși încarcerat, poliția a stabilit că Garnett comunica cu aproape toți membrii grupului infracțional pe care îl controla.

Un total de 15 membri ai bandei au pledat vinovați pentru infracțiuni legate de droguri între februarie 2023 și iulie 2024.



Garnett a fost condamnat la 19 ani și șase luni, în timp ce Hilton a primit o pedeapsă de 12 ani de închisoare, iar Sandhu a fost condamnat la 10 ani. De asemenea, Gerrand a fost condamnat la opt ani și trei luni de închisoare. Ceilalți membri ai bandei au primit pedepse între 5 ani și 7 ani de închisoare.