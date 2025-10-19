VIDEO Un șofer a fost sancţionat după ce a fost filmat în timp ce face o depăşire periculoasă / Accidentul, evitat la limită de conducătorul auto de pe contrasens

Șoferul a fost sancționat cu o amendă în valoare de 1.215 lei și i-a fost suspendat permisul de conducere pentru o perioadă de 60 de zile, după ce a fost filmat în timp ce face o depășire periculoasă pe un drum național din România, potrivit Poliției din Suceava, citată de News.ro.

Incidentul a avut loc pe DN 17, între localitatea Prisaca Dornei şi municipiul Câmpulung Moldovenesc, către municipiul Vatra Dornei.

Polițiștii suceveni l-au identificat pe șofer după ce o cameră de bord dintr-un alt autoturism a surprins momentul în care acesta a făcut o depășire fără a se asigura, în timp ce de pe contrasens vine o altă mașină. Șoferul care circula pe celălalt sens a intrat, la rândul său, pe contrasens și a reușit să evite la limită accidentul.

„Lucrătorii de poliţie din cadrul Compartimentului Rutier al Poliţiei municipiului Câmpulung Moldovenesc s-au sesizat din oficiu cu privire la cele petrecute, fiind identificat conducătorul autoturismului care a pus în pericol siguranţa rutieră, respectiv un bărbat de 56 ani, din municipiul Mangalia, jud. Constanţa”, a transmis, duminică, Poliţia judeţeană Suceava.

Pentru abaterile săvârşite, șoferul a fost sancționat cu o amendă în valoare de 1.215 lei și i-a fost suspendat permisul de conducere pentru o perioadă de 60 de zile.

Statisticile realizate la nivelul județului Suceava arată că numai în primele 9 luni ale anului 2025, Serviciul Rutier Suceava a organizat 511 acţiuni tematice pentru reducerea accidentelor de circulaţie, fiind aplicate 41.349 de sancţiuni contravenţionale şi constatate 1.191 infracţiuni rutiere. În aceeași perioadă, au fost reţinute 5.173 de permise de conducere.