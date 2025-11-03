VIDEO Un turn medieval din apropierea Colosseumului din Roma s-a prăbușit parțial în timpul unor lucrări de renovare. Muncitori răniți

Torre dei Conti, un turn medieval din Roma, s-a prăbușit parțial în timpul lucrărilor de renovare. Credit foto: Nardone/Fotogramma / Zuma Press / Profimedia

Un muncitor a fost dus la spital cu răni grave, iar un altul a fost prins sub dărâmături, după ce un turn medieval aflat în renovare s-a prăbușit parțial, luni, în centrul Romei, în apropiere de Colosseum, informează Reuters.

Purtătorul de cuvânt al departamentului naţional de pompieri, Luca Cari, a declarat pentru Reuters că echipele de intervenţie încercau să extragă muncitorul prins sub dărâmături.

„Încercăm să-l scoatem în viață, dar situația este complexă din cauza riscului de noi prăbușiri”, a spus reprezentantul pompierilor despre eforturile de salvare în curs.

Preşedintele regiunii Lazio (din centrul țării, care include și capitala Roma) a declarat agențiilor de știri italiene că muncitorul internat în spital nu se află în stare critică și că alți doi muncitori au suferit răni ușoare, dar au refuzat transportul la spital.

Torre dei Conti, cu o înălţime de 29 de metri, se află pe Via dei Fori Imperiali, ampla arteră care leagă Piazza Venezia de Colosseum.

Edificiul nu a mai fost utilizat din 2006, dar se afla în renovare în cadrul unui proiect de restaurare de patru ani, care urma să fie finalizat anul viitor, potrivit autorităţilor oraşului.

Din cauza lucrărilor de restaurare, zona din jurul turnului fusese închisă pentru pietoni.

❌ Incolumi i #vigilidelfuoco a seguito del secondo crollo alla Torre dei Conti a #Roma, in zona centro. Proseguono i soccorsi [#3novembre 13:00] pic.twitter.com/CR1KhuwQ5m — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) November 3, 2025