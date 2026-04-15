VIDEO „Vă aflați într-o poziție crucială pe continentul european”. 6 personalităţi internaţionale vorbesc despre șansele României în vremuri de criză

„România, ca parte a UE, trebuie să lucreze atât pentru a ajunge în prima linie a Inteligenţei Artificiale, cât şi pentru a crea o structură politică ce poate sprijini evoluţia AI în direcţia corectă”, crede Daron Acemoglu, economist şi profesor la Institutul Tehnologic din Massachusetts (MIT), laureat al premiului Nobel. Acesta nu este singurul care indică industria AI, ca o oportunitate pentru țara noastră.

Aflați la conferința de „The Economist”, care a avut loc săptămâna trecută la București, mai mulți oficiali și experți din Europa și de peste Ocean au răspuns, provocați de reporterii HotNews, despre provocările României în aceste vremuri de instabilitate și cum poate țara noastră să navigheze printre obstacole în interesul său.

„Întregul echilibru de putere din Europa se mută către partea voastră de continent. România are talentele, capacitatea inginerească, spaţiul şi priceperea industrială pentru a fi o naţiune lider în Europa”, crede fostul prim-vicepreşedinte al Comisiei Europene, Frans Timmermans.

Enrico Letta, fost premier italian şi raportor UE pentru piaţa unică, a ales să vorbească despre matematică: „Mereu l-am auzit pe tatăl meu spunându-mi că cei mai buni matematicieni din lume sunt românii. E o nebunie că în perioada asta în care matematica e atât de importantă pentru dezvoltarea de noi invenţii, informatică şi noi tehnologii, cred că România poate juca un rol fundamental”.

Ce au răspuns Frans Timmermans, fostul premier italian Enrico Letta, fostul premier al Turciei Ahmet Davutoğlu, diplomatul american Matthew Bryza, fost adjunct al secretarului de stat SUA, şi guvernatoarea Băncii Naţionale a Republicii Moldova, Anca Dragu. Iată răspunsurile complete: