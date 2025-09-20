VIDEO Violențe la un protest anti-imigrație la Haga. Mașină de poliție incendiată și ofițeri atacați cu pietre și sticle

Poliția olandeză a folosit un tun cu apă pentru a-i dispersa pe protestatarii anti-imigranție care au ieșit în stradă la Haga, unde au început să arunce cu pietre și sticle în ofițerii de poliție, a declarat o purtătoare de cuvânt a administrației locale, potrivit Reuters.

Reprezentanta administrației locale din Haga a spus că protestatarii vizați de tunul cu apă se desprinseseră de manifestația principală pentru a bloca autostrada.

Protestul anti-imigrație a avut loc cu aproximativ o lună rămasă până la alegerile generale din Țările de Jos și a fost organizat de o activistă de dreapta, autointitulată „Els Rechts”, care militează împotriva solicitanților de azil și pentru o politică echitabilă privind locuințele.

Presa locală a relatat că mii de oameni s-au alăturat protestului și că unii dintre ei au dat foc unei mașini. Agenția de presă ANP a spus că demonstanții au atacat mașini de poliție.

Geert Wilders, care conduce Partidul Libertății, formațiune de extremă dreapta, a fost invitat la protest de Els Rechts, însă nu a participat, potrivit afirmațiilor făcute de activistă pe platforma X.

Tot pe X, Wilders a transmis un mesaj în care a condamnat violențele: „Blocarea autostrăzii și folosirea forței împotriva poliției sunt complet, absolut inacceptabile”.