VIDEO Viral: Cum a fost convins un primar din România să renoveze tribunele unui teren de fotbal

Imagine de la un meci al juniorilor de la Clubul Sportiv Național Sebiș Foto: Facebook

„Aceasta este ziua 1 când îi cerem domnului primar Cristian Feieș să ne renoveze peluza pentru suporteri”, spune, într-un videoclip pe TikTok, un copil de aproximativ 10-12 ani înconjurat de prietenii săi. Videoclipul a strâns, în două zile, peste 115.000 de vizualizări și copiii au obținut un răspuns din partea primarului: „Se rezolvă. Vă promit”.

Orașul Sebiș din județul Arad are o populație de aproximativ 5.400 de locuitori și se află la circa 80 de kilometri față de municipiul Arad. La conducerea orașului este, din 2020, un primar din partea PNL, Cristian Feieș.

„Salutăm inițiativa copiilor”

Într-un videoclip publicat pe TikTok în urmă cu două zile, cinci copii din oraș îi cer primarului să intervină pentru a renova „peluza pentru suporteri” de la terenul de fotbal din oraș. Reacția primarului a venit tot pe TikTok, la câteva ore de la postare, când le-a promis că problema va fi rezolvată.

Contactat marți de HotNews, primarul din Sebiș a spus că se bucură atunci când vede copii interesați de sport.

„Salutăm inițiativa copiilor. Ne bucură când se apropie tinerii de sport. Noi am avut un meci amical al echipei de seniori și ne-am bucurat să vedem că avem și o galerie de tineri. Ei au identificat, și foarte bine au făcut, niște probleme la tribună, tribuna a doua, cum îi spune noi la stadion”, a explicat Cristian Feieș.

„Ne bucură că tinerii se implică și fac solicitări către noi, că nu le putem ști pe toate”

„Noi am luat act de sesizările lor și deja am început să reamenajăm tribuna, să o curățăm de vegetație, să vopsim balustrade și așa. Undeva eu cred că la sfârșitul săptămânii vom finaliza totul, undeva vineri, o să facem inclusiv postări și pe Facebook, că am răspuns pozitiv la solicitările tinerilor”, a declarat primarul.

Cristian Feieș a spus în dialogul cu HotNews că și în trecut tinerii din oraș i-au cerut diverse investiții în sport: „Astă vară solicitau un teren de baschet sau un coș de baschet și noi am răspuns pozitiv și am făcut acest lucru”.

„Pe noi, cel puțin, pe administrație, ne bucură că tinerii se implică și fac solicitări către noi, că nu le putem ști pe toate. Și chiar și prin astfel de canale de socializare, că până la urmă copiii nu știu să vină să facă o adresă la primărie sau așa. Noi urmărim rețele de socializare, urmărim tot ce se întâmplă în comunitate și venim pe solicitările lor”, a explicat primarul din Sebiș.

El a precizat și că renovarea tribunei de fotbal nu a necesitat bani, pentru că „trebuie numai să igienizăm, să înlocuim niște scaune pe care deja le avem în stoc”: „Totul în regie proprie”.

Orașul pe care îl conduce Feieș are o echipă de fotbal, „Național Sebiș”, care este în subordinea Consiliului Local. Primarul a precizat că în cadrul echipei de fotbal a orașului sunt aproximativ 100 de copii legitimați: „Avem toate categoriile de vârstă, de la 7 ani până la 18 ani”.