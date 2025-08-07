VIDEO Zeci de mașini sunt blocate după o viitură pe Transfăgărăşan

Peste 20 de autoturisme sunt blocate, joi seară, în urma viiturii produse pe Transfăgărăşan, fiind aduse pe carosabil trunchiuri de copac şi pietre. De asemenea, un grup de turişti a anunţat că, din opt persoane câte au plecat pe munte, şase s-au întors la maşină, iar două lipsesc.

Potrivit oficialilor de la Inspectoratul de Jandarmi Judeţean (IJJ) Argeş, aproximativ 20-30 de autovehicule sunt blocate joi seară pe Transfăgărăşan din cauza viiturii care a adus de pe versant copaci şi pietre care fac circulaţia imposibilă, relatează News.ro.

În zona Piscu Negru, carosabilul a fost acoperit, în mare parte de pietriş, nămol şi trunchiuri de arbori, la faţa locului intervenind echipaje ale Jandarmeriei şi Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă.

Sunt căutate două persoane

Primele date de la faţa locului arată că nu sunt raportate victime dar, totodată, nu se cunoaşte numărul turiştilor blocaţi cu maşinile în zona montană.

Concomitent cu acţiunea de eliberare a carosabilului, o patrulă din cadrul Postului de Jandarmi Montan Arefu participă, alături de salvamontişti, la o acţiune de căutare a două persoane rătăcite pe traseul care face legătura între Vârful Moldoveanu şi Stâna lui Burnei. „Acestea făceau parte dintr-un grup de 8 persoane, doar 6 dintre ele întorcându-se la maşini”, anunţă IJJ Argeş.

Traficul rutier este complet blocat, joi seară, pe DN 7C – Transfăgărăşan – în judeţul Argeş, din cauza aluviunilor aduse de pe versanţi pe şosea.