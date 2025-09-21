VIDEO Zeci de mii de persoane au protestat împotriva lui Viktor Orban la Budapesta

Zeci de mii de oameni au participat la o manifestație duminică la Budapesta, acuzându-l pe premierul Viktor Orban că folosește banii contribuabililor pentru campanii de inducere în eroare a alegătorilor și de instigare la ură în scopuri politice, transmite AFP.

De când a revenit la putere în 2020, liderul naționalist a folosit campanii multimedia ample care costă milioane de euro din banii contribuabililor.

Criticii susțin că aceste ofensive de comunicare îi vizează adesea oponenții politici ai premierului și îi întăresc mesajele, cum ar fi cele în care este atacată candidatura Ucrainei la Uniunea Europeană.

De partea cealaltă, guvernul insistă că este vorba despre „campanii de informare” concrete și necesare pentru a crește gradul de conștientizare a publicului cu privire la probleme importante.

50.000 de persoane la protest, spun organizatorii

Protestul de duminică a adunat în jur de 50.000 de oameni în Piața Eroilor, potrivit organizatorilor. Autoritățile încă nu au oferit o estimare a prezenței.

Hungarians are protesting against the Orban government's hate speech NOW.

The rally called up after the latest nationwide billboard action by Orban, where he is abusing and mocking President Zelensky and the Hungarian main opposition figure Peter Magyar. pic.twitter.com/mwIs4UFRN6 — SzabadonMagyarul 🇬🇧🇭🇺🇺🇦🇪🇺 (@SzabadonMagyar) September 21, 2025

Un balon în formă de zebră plutea deasupra mulțimii, animalele dungate devenind un simbol al stilului de viață luxos al elitei guvernante, după au fost fotografiate hoinărind în apropierea conacului de la țară al familiei Orban.

Guvernul intenționează să lanseze o „consultare națională” privind impozitarea în octombrie, pe care opoziția o consideră cea mai recentă dintr-o serie de chestionare formulate înșelător, menite să consolideze sprijinul pentru politicile lui Orban.

Demersul vine în contextul în care un site de știri pro-Viktor Orban susține că principalul partid de opoziție intenționează în secret să majoreze impozitele pe venit dacă va câștiga alegerile de anul viitor.

Partidul, care în sondaje se află deasupra formațiunii lui Viktor Orban, Fidesz, neagă afirmațiile publicației.

Publicitatea care a însoțit o consultare similară de la începutul acestui an privind apartenența Ucrainei la UE a costat echivalentul a aproximativ 27,7 milioane de euro, potrivit datelor obținute de săptămânalul HVG.

Organizatorul protestelor, Loupe, o asociație de teatru cunoscută pentru punerea în scenă a unor piese care explorează probleme sociale, solicită un referendum privind interzicerea reclamelor finanțate de stat în cazul cărora există probabilitatea „de a induce în eroare, distrage atenția, incita sau provoca ură”.