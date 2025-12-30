VIDEO Zeci de oameni au rămas blocați la 3.000 de metri altitudine, pe un munte din Italia, într-un accident de telecabină

Aproximativ o sută de persoane au rămas blocate în zona Pasului Moro, la o altitudine de aproximativ 2.800 de metri, în comuna Macugnaga, regiunea italiană Piemont, după ce telecabina în care se aflau a lovit bariera stației de sosire, relatează Euronews.

Accidentul s-a petrecut în jurul orei locale 11:25. Telecabina în care se aflau 94 de turiști și cinci angajați nu s-a oprit în punctul planificat, lovind bariera stației de sosire. Șase persoane au fost rănite în accident, din fericire, niciuna grav.

Pârtiile de schi au fost închise, iar instalația de trasport pe cablu a fost oprită. La fața locului au intervenit echipele de salvare montană, serviciul de urgență, carabinierii și pompierii. Oamenii au fost evacuați cu elicopterul, deoarece telecabina nu a mai putut fi utilizată.

❌ Macugnaga (VB), intervento #vigilidelfuoco, con @cnsas_official e @GDF, in corso dalle 11:30 per un incidente a due cabine della Funivia Al Moro: feriti il manovratore a valle e 3 dei 15 passeggeri a monte. In azione 2 elicotteri Drago per l’evacuazione di persone bloccate in… pic.twitter.com/6cI1H6RWY4 — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) December 30, 2025

Telecabina Macugnaga a fost construită în 1962 și a fost supusă unei revizii generale la începutul anului 2023, fiind înlocuite motoarele, scripeții și cabinele. Lucrările au costat două milioane de euro, din care 1,8 milioane au fost finanțate de Regiunea Piemont și 200.000 de euro de municipalitatea Macugnaga.

„Am avut un incident tehnic. Facem evaluări, iar din primele informații rezultă că instalația nu a decelerat corect la intrarea în stație și a lovit bariera stației”, a explicat Filippo Besozzi, administratorul Macugnaga Trasporti e Servizi, compania care administrează telecabina.