VIDEO Zelenski afirmă că Rusia desfăşoară și mai multe trupe nord-coreene în Kursk

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat sâmbătă că Moscova a început să implice „un număr notabil” de trupe nord-coreene în eforturile sale de a alunga trupele ucrainene din regiunea rusească de graniță Kursk, relatează News.ro.

Trupele ucrainene şi-au început incursiunea în regiunea Kursk în luna august şi încă mai controlează unele aşezări de acolo, ca parte a încercării Kievului de a reduce presiunea asupra forţelor sale din estul Ucrainei, unde Rusia a făcut progrese constante.

„Astăzi există deja date preliminare că ruşii au început să folosească soldaţi din Coreea de Nord în asalturi – un număr notabil”, a declarat Zelenski în discursul său zilnic către naţiune. „Ruşii îi includ în unităţi consolidate şi îi folosesc în operaţiuni în regiunea Kursk. Pentru moment, doar acolo”, a afirmat liderul ucrainean.

Zelenski a declarat că participarea trupelor nord-coreene la operaţiunile din regiunea Kursk, care se învecinează cu Ucraina, reprezintă o nouă escaladare în războiul care se desfăşoară deja de aproape 34 de luni.

Ucraina va continua să se apere, inclusiv împotriva trupelor nord-coreene, a proclamat Zelenski.

