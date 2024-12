LIVE Război în Ucraina, ziua 1025: Sistemul energetic ucrainean suferă după marele atac aerian rusesc / Incendiu la un depozit de combustibili din Rusia după un atac cu drone / SUA vor impune sancțiuni companiei sârbe NIS

Sistemul energetic ucrainean suferă după ce Rusia l-a vizat vineri cu cel mai mare atac aerian din cadrul războiului, în care au fost folosite, potrivit Kievului, 94 de rachete și 193 de drone, în special Shahed. În condițiile în care temperaturile au coborât până la minus 6 grade, cel de-al 12-lea atac major rusesc asupra sistemului energetic din acest an a avariat instalațiile electrice din mai multe regiuni ucrainene și a forțat autoritățile să impună întreruperi și mai lungi ale curentului electric pentru milioane de civili, potrivit operatorului rețelei naționale. O sursă din industrie a declarat pentru Reuters că atacul a vizat, printre altele, substații electrice și că au existat mai multe lovituri asupra infrastructurii de gaze decât în atacurile anterioare. Echipamente (neprecizate) de la centrale termice au suferit daune grave, potrivit DTEK, cel mai mare furnizor privat de energie din Ucraina.

Forțele ucrainene au transmis pe contul de Telegram că Rusia a lansat peste noapte 132 de drone Shahed sau de alte tipuri, dar niciuna nu și-a atins ținta.

Potrivit sursei citate, până la ora 09:00 s-a confirmat doborârea a 58 de drone în 11 regiuni ucrainene.

„În plus, datorită contraacțiunii active a forțelor de apărare, 72 de drone inamice nu și-au atins țintele (s-au pierdut în zonă), iar două s-au întors în Rusia”, se mai spune în mesaj.

Estimarea ucraineană a pierderilor rusești de ieri: 1040 soldați, 2 tancuri, 24 tunuri, 40 diferite vehicule și 2 echipamente speciale.

Statele Unite vor introduce în zilele următoare sancțiuni financiare împotriva companiei petroliere sârbe NIS, controlată de companiile ruse Gazprom Neft și Gazprom, a declarat vineri președintele Aleksandar Vucic.

„Am primit confirmarea că, în următoarele câteva zile, SUA vor introduce sancțiuni împotriva NIS din cauza proprietății rusești”, a declarat Vucic la Informer TV.

El a spus că Marea Britanie și Uniunea Europeană vor urma probabil exemplul SUA în introducerea sancțiunilor, ceea ce va însemna că livrările de petrol printr-un oleoduct din Croația vor fi oprite. „Încă așteptăm să primim un document oficial cu detalii”, a spus Vucic.

Serbia a condamnat în mod repetat invazia Rusiei în Ucraina în cadrul Organizației Națiunilor Unite și al altor forumuri internaționale, dar a rezistat presiunilor occidentale de a impune sancțiuni, amintește Reuters.

Seria de lovituri rusești care vizează instalațiile energetice ucrainene face parte dintr-o campanie mai amplă menită să țină în frig Ucraina în iarna 2024-2025 și să constrângă Ucraina și Occidentul în luarea unor decizii politice în beneficiul Moscovei, scrie Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) în ultima sa evaluare.

Rusia a vizat în mod repetat infrastructura ucraineană pe timp de toamnă și iarnă de la începutul invaziei și a efectuat atacuri la scară largă împotriva infrastructurii ucrainene în perioada 16-17 noiembrie și 25-26 noiembrie.

Ministerul rus al Apărării a afirmat că forțele ruse au efectuat atacul din 12-13 decembrie ca represalii pentru un atac ucrainean împotriva Taganrog, regiunea Rostov, din 11 decembrie, în care a folosit ATACMS furnizate de Occident, deși atacul rusesc era oricum probabil deja planificat și Moscova folosește în mod convenabil lovitura din 11 decembrie pentru a justifica loviturile sale împotriva infrastructurii esențiale ucrainene, notează ISW.

Aceste mesaje sunt probabil menite să satisfacă apelurile comunității ultranaționaliste rusești la răzbunare pentru loviturile ucrainene în Rusia și să sprijine campania Kremlinului ce este menită să influențeze țările occidentale în privința folosirii de către Ucraina a armelor furnizate de aliați și în ceea ce privește viitoarele negocieri de pace în beneficiul Rusiei.

Drone ucrainene au atacat o unitate de depozitare a combustibililor din regiunea Oryol din centrul Rusiei, provocând un incendiu, a spus guvernatorul regional Andrei Klychkov sâmbătă dimineață.

Klychkov a afirmat pe Telegram că un „atac în masă” asupra unei unități de infrastructură a provocat incendierea combustibilului. Fragmentele provenite de la dronele doborâte au spart ferestrele caselor, a adăugat el.

Clipuri video neverificate apărute pe rețelele de socializare arată un incendiu de proporții.

