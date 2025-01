VIDEO Zelenski publică imagini de la interogatoriul celor doi militari din Coreea de Nord. Ucraina vrea să dea prizonierii nord-coreeni la schimb cu soldați ucraineni deținuți de Moscova

Kievul este dispus să-i predea pe soldaţii nord-coreeni capturaţi liderului lor, Kim Jong Un, dacă acesta poate aranja eliberarea unor ucraineni ţinuţi captivi în Rusia, a declarat duminică preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, citat de Reuters.

„Pe lângă primii soldaţi capturaţi din Coreea de Nord, vor mai fi fără îndoială şi alţii. Este doar o chestiune de timp până când trupele noastre vor reuşi să captureze şi alţii”, a declarat Zelenski pe X, potrivit News.ro.

„Ucraina este dispusă să îi predea soldaţii lui Kim Jong Un, dacă acesta poate organiza schimbul lor contra luptătorilor noştri care sunt ţinuţi captivi în Rusia”, a declarat Zelenski.

El a adăugat că pentru acei soldaţi nord-coreeni care nu doresc să se întoarcă, ar putea exista alte opţiuni disponibile, iar „celor care îşi exprimă dorinţa de a aduce pacea mai aproape prin răspândirea adevărului despre acest război în (limba) coreeană li se va oferi această oportunitate”. Zelenski nu a furnizat detalii specifice.

Preşedintele anunţase sâmbătă că Ucraina a capturat doi soldaţi nord-coreeni în regiunea Kursk din Rusia, fiind prima dată când Ucraina a reuşit capturarea în viaţă a unor soldaţi nord-coreeni de la intrarea lor în război, în toamna anului trecut. Evaluările ucrainene şi occidentale spun că aproximativ 11 000 de soldaţi din Coreea de Nord, aliatul Rusiei, au fost desfăşuraţi în regiunea Kursk pentru a sprijini forţele Moscovei. Rusia nu a confirmat şi nici nu a infirmat prezenţa acestora.

Postarea lui Zelenski este însoţită şi de un filmuleţ în care unul dintre nord-coreenii capturaţi sâmbătă este interogat în timp ce stă întins într-un pat. Bărbatul este întrebat în coreeană dacă ştie unde este şi dă din cap că nu, apoi i se spune că în Ucraina. El este întrebat dacă ştia că trebuie să lupte împotriva Ucrainei şi dă din cap că nu. Bărbatul declară, fiind întrebat, că li s-a spus de către comandanţi că sunt trimişi la antrenamente.

