VIDEO Zelenski: Se împlinesc exact patru ani de când Putin a început ofensiva de trei zile pentru cucerirea Kievului / Ne-am apărat independența

Ne-am apărat independența și Vladimir Putin nu și-a atins obiectivele, a afirmat Volodimir Zelenski într-un mesaj transmis, marți, la împlinirea a patru ani de la începutul războiului declanșat de Rusia.

„Astăzi se împlinesc exact patru ani de când Putin a început ofensiva de trei zile pentru cucerirea Kievului. Acest lucru spune multe despre rezistența noastră, despre modul în care Ucraina a luptat în tot acest timp. În spatele acestor cuvinte se află milioane de oameni, un curaj imens, o muncă incredibil de grea, rezistență și lungul drum pe care Ucraina îl parcurge din 24 februarie”, a spus Zelenski într-o declarație televizată, care a fost postată și pe conturile sale de socializare.

„Privind înapoi la începutul invaziei și reflectând asupra zilei de astăzi, avem tot dreptul să spunem: ne-am apărat independența, nu ne-am pierdut statalitatea; Putin nu și-a atins obiectivele. Nu i-a zdrobit pe ucraineni; nu a câștigat acest război. Am păstrat Ucraina și vom face totul pentru a asigura pacea și dreptatea. Glorie Ucrainei!”, a adăugat el.