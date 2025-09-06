Videoclip șters. Discuția controversată între Putin și Xi, preluată de presa mondială, a supărat televiziunea de stat chineză

Un videoclip de patru minute care conținea o discuție între președintele rus Vladimir Putin și omologul său chinez Xi Jinping despre posibilitatea ca oamenii să poată trăi până la 150 de ani a fost șters de către Reuters, după ce televiziunea de stat chineză a cerut expres acest lucru și a anulat permisiunea de utilizare a imaginilor, a anunțat agenția de presă.

Clipul video, care includea și conversația înregistrată cu microfonul deschis în timpul paradei militare de la Beijing, organizată cu ocazia împlinirii a 80 de ani de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, au fost licențiate de rețeaua de televiziune de stat din China, China Central Television (CCTV).

Imaginile au fost editate de Reuters într-un videoclip de patru minute și distribuite către peste 1.000 de clienți media din întreaga lume, inclusiv mari posturi TV din întreaga lume. Și alte agenții de știri licențiate de CCTV au distribuit, de asemenea, versiuni editate ale materialului video.

Reuters a eliminat videoclipul de pe site-ul său web și a emis un ordin de „eliminare” către clienții săi vineri, după ce a primit o cerere scrisă din partea avocatului CCTV.

Scrisoarea menționa că agenția de știri a depășit termenii de utilizare ai acordului său. Scrisoarea critica în continuare „tratamentul editorial aplicat acestui material” de către Reuters, dar nu a dat detalii.

Reuters a declarat într-un comunicat transmis ulterior că a retras videoclipul deoarece nu mai deținea permisiunea legală de a publica acest material protejat de drepturi de autor.

Reprezentanții CCTV și ai diviziei globale a CCTV, China Global Television Network, nu au răspuns imediat la solicitarea de comentarii. Nici Ambasada Chinei la Washington nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii din partea Reuters.

Reuters respinge acuzațiile televiziunii de stat chineze

Videoclipul și schimbului de replici dintre Xi și Putin au fost distribuite pe scară largă de posturile de televiziune și pe rețelele de socializare din întreaga lume.

„Tratarea editorială aplicată acestui material a dus la o denaturare clară a faptelor și declarațiilor conținute în fluxul licențiat”, a scris HE Danning, reprezentant juridic al agenției de știri CCTV, în scrisoarea adresată vineri agenției Reuters.

„Susținem acuratețea informațiilor pe care le-am publicat”, a declarat în replică Reuters. „Am analizat cu atenție materialul publicat și nu am găsit niciun motiv să credem că angajamentul de lungă durată al Reuters față de un jurnalism precis și imparțial a fost compromis.”

Putin și Xi au fost auziți, într-o conversație surprinsă miercuri în direct de un microfon, discutând despre transplanturile de organe și posibilitatea ca oamenii să trăiască până la 150 de ani, în timp ce se plimbau împreună în Beijing alături de Kim Jong Un, liderul Coreei de Nord.

„Biotehnologia se dezvoltă continuu. Organele umane pot fi transplantate în mod continuu. Cu cât trăiești mai mult, cu atât devii mai tânăr și (poți) chiar atinge nemurirea”, a spus traducatorul lui Putin în mandarină, în timp ce liderul rus și Xi se apropiau de tribuna din Piața Tiananmen.

Xi a răspuns: „Unii prezic că în acest secol oamenii ar putea trăi până la 150 de ani”.