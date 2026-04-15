Videoclip viral în Rusia cu deputați care recunosc că folosesc VPN, ca să fenteze restricțiile votate de ei

Un blogger rus a realizat un material video în care îi întreabă pe mai mulți deputați din Duma de Stat despre restricțiile online din Rusia. Deși votează legi care restricționează spațiul digital, unii nu înțeleg concepte de bază ale internetului, iar aproape toți au recunoscut că folosesc VPN pentru a ocoli restricțiile.

Clipul, realizat de bloggerul Amiran Sardarov care are un canal de Youtube cu 5,7 milioane de urmăritori, surprinde interviuri directe cu membri ai Dumei de Stat pe tema utilizării VPN și a limitării accesului la internet.

VPN (Virtual Private Network) este un serviciu care îi ascunde utilizatorului adresa IP reală. Acesta este folosit masiv în Rusia pentru a accesa conținut restricționat de autorități. Printre aplicațiile interzise se numără WhatsApp, Facebook și Telegram.

Unul dintre cele mai distribuite momente îl are în prim-plan pe deputatul Vitali Milonov de la „Rusia Unită”, cunoscut pentru pozițiile sale conservatoare și susținerea restricțiilor online. Întrebat ce este VPN, acesta răspunde: „Eu nu știu ce este VPN. Cum se spune corect? MBN?”

„Eu am un Ericsson cu butoane”

Întrebat dacă folosește astfel de tehnologii, deputatul afirmă: „Eu am un Ericsson cu butoane”

Declarațiile au fost intens distribuite pe rețelele sociale, unde utilizatorii au ironizat faptul că un parlamentar implicat în adoptarea legislației privind internetul nu este familiarizat cu termeni de bază.

În același videoclip, un alt deputat, Dmitri Gusev de la „Rusia Justă”, care recunoaște că folosește VPN, este întrebat câți ruși desfășoară activități economice pe rețelele sociale. Răspunsul acestuia a fost: „Vreo 10 mii de oameni.” După ce intervievatorul îl corectează și menționează că numărul real este de aproximativ 3 milioane, reacția deputatului a fost una de surprindere: „Cât? Trei milioane? E cam mult…”

Un alt fragment viral îl prezintă pe același deputat care sugerează că accesul la internet ar fi direct legat de riscurile de securitate: „Ori avem internet și vin dronele peste noi, ori nu avem internet și suntem în siguranță”.

Afirmația a fost criticată în mediul online, unde utilizatorii au subliniat că astfel de tehnologii nu depind de rețelele civile de internet.

Reacții dure din spațiul public

Actrița rusă Yana Poplavskaya a criticat dur imaginile apărute, spunând că situația este „rușinoasă” pentru instituțiile statului: „Este rușinos, este o rușine. Vreau să știu de ce acești oameni stau în Duma de Stat. Ce beneficiu aduc statului și cetățenilor?”

Comentariul său a fost preluat de presa rusă și a amplificat dezbaterea privind nivelul de competență al parlamentarilor.

Influenceriță: „Nu pot să tac”

Criticile au fost preluate și de vedete din mediul online. Bloggerul Aiza Dolmatova a publicat un mesaj video în care a criticat situația din țară și restricțiile privind accesul la informație, inclusiv blocarea aplicației Telegram.



„Nu pot să rămân deoparte, nu pot să tac și vreau să susțin ceea ce a spus Victoria Bonya despre ceea ce se întâmplă acum în țara noastră. Am o audiență de 4 milioane de oameni și nu pot să tac. De peste 10 ani ajut oameni care au nevoie, copii care nu au bani pentru tratament. Sunt un om căruia îi pasă de ceea ce se întâmplă acum”, a spus aceasta.

Aceasta a sugerat că informațiile nu ajung complet la liderul de la Kremlin.

„Multă informație probabil nu ajunge la Vladimir Vladimirovici Putin. Eu cred că este greșit. Legătura dintre președinte și popor ar trebui să fie foarte puternică. Președintele trebuie să știe ce se întâmplă în țara lui”, a spus Dolmatova.

Controversa apare pe fondul intensificării controlului asupra internetului în Rusia, unde autoritățile au blocat în ultimii ani sute de servicii VPN și au restricționat accesul la mai multe platforme online.

În același timp, chiar oficiali ruși au admis limitele acestor măsuri. Șeful comisiei IT din Duma de Stat, Serghei Boiarevski, a declarat că „această tehnologie nu poate fi controlată complet.”

Critici au venit și din interiorul sistemului politic. Deputații Mihail Matveev și Serghei Obuhov au avertizat, în declarații separate, că utilizarea digitalizării exclusiv ca instrument de control poate deveni o strategie ineficientă și „absurdă”.