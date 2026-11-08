VIDEO&FOTO Cum a doborât BYD recordul mondial de viteză folosind armele europenilor și tehnologia chinezească: 503,17 km/h

Brandul de lux al BYD, Yangwang, a dat o nouă lovitură de marketing, doborând recordul mondial de viteză pentru o mașină de serie. Modelul U9 reușise anterior să devină cel mai rapid automobil electric pe circuitul Nurburgring, din Germania, un adevărat sanctuar al mărcilor auto occidentale.

O marcă de automobile sport de lux nu poate atrage atenția mai bine decât cu un record de viteză. Clienții acestor mărci istorice, Ferrari, Porsche, Lamborghini, Aston Martin și cele care mai sunt în acest segment exclusivist vor să cumpere o mașină pe care n-o mai are nimeni sau care obține rezultate unice, ori iese în evidență cu cifre extraordinare pe circuite.

Acesta este contextul în care BYD a decis să folosească armele producătorilor europeni și americani în materie de marketing pentru marca sa sport de lux, Yangwang.

Modelul Yangwang U9 este un automobil electric cu performanțe ieșite din comun. Are patru motoare, peste 3000 CP și o arhitectură care permite, în anumite condiții, de viteze asemănătoare cu cele ale unor avioane ușoare. Cel mai nou record stabilit a depășit pragul de 500 km/h, în condiții de circuit, conform datelor Profit.ro.

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