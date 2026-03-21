VIDEO&FOTO Cum au reușit europenii să bată în tăcere China și să lanseze mașina cu cea mai mare autonomie din lume

China a depășit Europa la nivel mediatic, în materie de tehnologie, pentru că a reușit să acapareze titlurile din presa de specialitate, în ultimii 2 – 3 ani, cu informații care vorbesc despre viteza cu care sunt dezvoltate bateriile, software-ul și mașinile în ansamblul lor. Dar Europa a surclasat în tăcere China, prin BMW, care a reușit să lanseze mașina cu cea mai mare autonomie din lume.

Tesla a lansat primul său vehicul electric avansat în în urmă cu mai bine de 15 ani, dând startul în acel moment unei noi generații de automobile, așa numitele Software Defined Vehicles. Dar lucrurile nu începuseră cu Tesla. Cele trei mărci germane premium, Audi, BMW și Mercedes, pot fi considerate pionierii vehiculelor asistate de software, de senzori și de computere.

Primele tehnologii de asistență, de conducere fără șofer, au fost lansate la începutul anilor 2000, când au fost disponibile pe mașinile acestor mărci sistemele de cruise control inteligent, de asistență la schimbarea benzii, camere cu vedere nocturnă și multe altele, bazate pe tehnologii Radar, Lidar sau video.

Producătorii de componente care s-au specializat în astfel de tehnologii, precum Bosch sau Continental, au pus apoi pe masă tuturor producătorilor auto ceea ce germanii transformaseră în realitate.

Chinezii au făcut pasul cel mare în două etape. Prima a fost cea a mașinilor electrice, pentru că aici s-au făcut investiții mari în industria bateriilor. Fenomenul Tesla a fost cel care a declanșat nebunia tehnologică a mașinilor electrice controlate de software.

Succesul neașteptat al mașinilor mărcii americane, preluată de Elon Musk de la fondatorii săi, i-a încurajat pe toți, dar mai ales pe chinezi. Cu restricții mult mai mici în materie de protecția mediului și cu salarii infime, care au permis investiții mari și rapide, constructorii auto din China au învățat să facă mașini de la companiile occidentale care au investit în China, apoi au dus această meserie la un alt nivel, mai ales în privința vitezei.

S-a petrecut totul exact ca în cazul telefoanelor: cu un model de succes, cum a fost iPhone, produs sub contract de o companie locală, cu mână de lucru ieftină, expansiunea mărcilor chinezești de smart phone-uri a fost inevitabilă. Istoria lui Neue Klasse – reprezentantul tehnologiei germane Mărcile germane n-au stat degeaba în tot acest timp, iar BMW și-a continuat cercetarea aproape în liniște. Primele informații despre o nouă platformă revoluționară au apărut cu 4-5 ani în urmă. În martie 2021, la Conferința Anuală BMW Group, proaspătul CEO al companiei la acel moment, Oliver Zipse, a anunțat startul dezvoltării unei noi generații de automobile.

Prima lansare era programată pentru 2025, dar nu era clar dacă va viza doar propulsia electrică sau va fi destinată și mașinilor cu combustie. Un an mai târziu, primele explicații date de același Zipse arătau că noua platformă va fi una exclusiv electrică, iar primele modele urmau să fie în segmentul mediu: Seria 3 și SUV-ul X3. În 2023, primul concept bazat pe viitoarea platformă a început să dezvăluie din secretele BMW: i Vison Dee, expus la Las Vegas, a arătat lumii ecranul pe toată lățimea parbrizului.

În același an, Vision Neue Klasse a dezvăluit la Munchen prima imagine a viitorului Seria 3 electric, dând un mesaj clar privind direcția în care se îndreaptă designul BMW. Câteva luni mai târziu, exact acum doi ani, era prezentat și conceptul Vision Neue Klasse X, care nu mai lăsa nicio îndoială asupra modelului de serie în care se va transforma. Din punct de vedere industrial, noua platformă a adus investiții majore pentru BMW: o nouă fabrică a început să fie construită în Ungaria, la Debrecen, iar în paralel uzina principală din Munchen a început transformarea.

n toamna lui 2025, noul BMW iX3 a avut premiera mondială, anunțându-se încă de la lansare ca unul dintre cele mai performante automobile electrice din lume, cu cei peste 800 km autonomie. Versiunea de top iX3 50 xDrive a devenit atât de cerută, încât compania a crescut prețul cu circa 5.000 de euro la câteva luni de la lansarea comenzilor. Dar apogeul Neue Klasse a venit în martie 2026, când noul i3, adică prima Seria 3 electrică din istorie, a adus pe piață automobilul de serie cu cea mai mare autonomie: peste 900 km, consum mixt WLTP. Sunt exact 243 km în plus față de cel mai performant Tesla Model Y, care până acum a fost etalonul în segmentul electric și 150 km în plus față de cel mai performant Model 3.

Citește mai mult pe Profit.ro