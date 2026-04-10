VIDEOINTERVIU. Ce spune despre România Frans Timmermans, omul care a pledat pentru justiția independentă. „Vă amintiți confruntarea mea cu oameni precum domnul Dragnea” 

HotNews a purtat un dialog despre justiție, dar și despre energie, politici publice și prețuri, cu Frans Timmermans, fost vicepreședinte executiv al Comisiei Europene și unul dintre principalii promotori ai tranziției către energie regenerabilă prin Pactul Verde European (Green Deal). Dialogul a avut loc înainte de numirile șefilor procurorilor de către președintele Nicușor Dan.

Frans Timmermans a fost prim-vicepreședinte al Comisiei Europene responsabil pentru reglementare, relații interinstituționale și statul de drept în perioada 2014-2019 și vicepreședinte executiv al Comisiei Europene pentru Pactul Verde European între 2019 și 2023.

Despre conflictul pe justiție: „A fost foarte greu, dar a fost necesar”

– Domnule Timmermans, cum apreciați sistemul de justiție din România și lupta anticorupție și ce ar trebui să mai facem?

– Ei bine, îmi cunoașteți istoria personală legată de acest subiect. Cu doar câteva săptămâni în urmă, am ținut un discurs în Leipzig unde Laura Kövesi a primit un premiu al orașului Leipzig pentru lupta sa pentru statul de drept în Europa. Statul de drept este ceea ce face democrațiile să meargă mai departe, este fundamentul democrației.

Faptul că în România oamenii înțeleg că toți sunt egali în fața legii este esențial pentru viitorul acestei țări. Faptul că în această țară, la cel mai înalt nivel politic, unii oameni au fost puși la închisoare pentru corupție este un semnal extrem de important pentru populație, arătând că nimeni nu este imun în fața urmăririi penale.

România are un trecut foarte întunecat la acest capitol, având în vedere ce s-a întâmplat în istoria recentă. Dar România a realizat aproape niște miracole în ultimii 20 de ani.

Uneori a fost foarte greu, probabil vă amintiți confruntarea mea cu oameni precum domnul Dragnea în trecut, dar a fost necesar. Iar România este pe drumul cel bun și condamnarea politicienilor corupți a transmis un semnal puternic.

Combaterea corupției a crescut încrederea investitorilor și a permis dezvoltarea infrastructurii. Dacă vă uitați la toate investițiile realizate în ultimii ani, precum drumuri și autostrăzi, toate aceste investiții au fost posibile pentru că a triumfat lupta împotriva corupției.

Nu există țară fără corupție, toate țările membre se luptă cu corupția, dar important este să lupți împotriva ei, să dai semnalul că vei fi acuzat dacă ai astfel de practici. Deci doresc să felicit România pentru succesul ei pe acest drum din ultimii 15 ani.

– Care este opinia dumneavoastră despre ce se întâmplă acum?

– Nu urmăresc zilnic, dar văd o creștere a încrederii investitorilor și a încrederii la nivel european, mai multe fonduri europene vin acum în România, deci acești indicatori sunt pozitivi.

„ Impactul asupra consumatorilor este, în cea mai mare măsură, cauzat de invazia Rusiei în Ucraina. Este foarte clar”

-Schimbând tema, care sunt, până în prezent, principalele realizări ale Pactului Verde European?

Frans Timmermans: Cred că am făcut progrese uriașe în a ne asigura că industria europeană înțelege mecanismele de preț al carbonului. Sistemul de comercializare a certificatelor de emisii a fost până acum complet absorbit și înțeles de industria europeană, iar industria lucrează foarte bine cu el. Și generează venituri care pot fi apoi investite în tranziția energetică și în tranziția către industrii sustenabile.

– Cum răspundeți criticilor care spun că Green Deal afectează competitivitatea industriei și suportabilitatea consumatorilor?

– Impactul asupra consumatorilor este, în cea mai mare măsură, cauzat de invazia Rusiei în Ucraina. Este foarte clar. Explozia prețurilor la energie este o consecință directă a invaziei ruse în Ucraina și a necesității Europei de a renunța la petrolul și gazul rusesc. Cred că acesta este, fără îndoială, principalul motiv pentru creșterea prețurilor.

În această perioadă de tranziție industrială, lucrurile vor fi dificile pentru toată lumea. Dar speranța că putem opri această tranziție pentru a reduce costurile va duce, în final, la dispariția multor locuri de muncă. Aceasta deoarece restul lumii se schimbă foarte rapid. Dacă ne uităm la ceea ce se întâmplă Asia sau, dincolo de retorica lui Trump, la ceea ce se întâmplă în unele zone din Statele Unite, industria se electrifică foarte repede și adoptă noi forme. Nu ne putem permite noi, ca europeni, să rămânem blocați în trecut.

„Trebuie să producem mai multă energie în Europa”

– În contextul actual, cu războiul din Orientul Mijlociu, credeți că ar trebui să accelerăm tranziția spre verde sau, din contră, să încetinim ritmul?

– Nu este vorba despre „verde”. Este vorba despre suveranitate. Despre faptul ca Europa să-și controleze propriul destin. Iar pentru asta trebuie să avem mai multă energie produsă de noi. Suntem prea dependenți de surse externe din țări dispuse să ne șantajeze. Putin a făcut-o, iar Trump sugerează uneori că vrea să facă același lucru.

Așadar trebuie să producem mai multă energie acasă, iar aceasta va fi în principal energie regenerabilă. Să folosim puțin și gazul (pentru a produce energie – n.r.), și energia nucleară, dar să producem mai multă energie aici.

– Chiar dacă este mai scumpă decât energia importată din alte regiuni?

– Energia în sine nu este mai scumpă. Cea mai ieftină energie de pe planetă este energia solară. Problema este că am întârziat cu investițiile în rețelele electrice. Cea mai mare problemă a noului sistem energetic sunt rețelele. Le-am neglijat și acum suntem în întârziere cu investițiile în rețele.

Dacă dorim ca această tranziție să fie una de succes, avem nevoie de o uniune a piețelor, ca totul să fie la nivel european, nu național, pentru că la nivel național investițiile sunt prea mici și nu vor fi suficiente. Și avem nevoie, de asemenea, și de o piață energetică europeană reală. Atunci țările care sunt mai bune la anumite tipuri de producție vor ajuta la scăderea prețurilor.

Pentru ca industria noastră să supraviețuiască, este nevoie ca prețul energiei să fie redus. Iar prin subvenții dăm doar o relaxare temporară. Dacă vrei să dai subvenții, acestea trebuie să meargă doar către cei mai vulnerabili, nu către toată lumea și nu pe termen lung. Dacă dai subvenții, ai grijă să nu le acorzi pentru prea mult timp și, între timp, să investești în noi surse de energie.

Nu crede că mai există un viitor în cărbune

– Care este cea mai mare greșeală pe care o putem face acum?

– Cea mai mare greșeală pe care o putem face acum este să credem că mai există vreun viitor în cărbune. Și să credem că fiecare stat își poate rezolva singur problemele. Este clar: Europa este formată doar din state mici, unele știu asta, altele nu. Cu toții suntem mici la nivel global. Putem fi relevanți la nivel global doar împreună, doar având o singură politică energetică europeană.

„Prețurile vor rămâne mari mulți ani de acum înainte”

– Credeți că vom mai avea parte de energie ieftină așa cum era acum câțiva ani sau prețurile se vor duce doar în sus?

– Combustibilii fosili vor rămâne scumpi, mai ales în contextul actual din Iran. Iar efectele războiului din Iran se vor întinde pe mai mulți ani de acum înainte. Sunt foarte îngrijorat de efectele a ceea ce se întâmplă acum.

În același timp, dacă ne uităm la ceea ce se întâmplă în China, în India, în SUA, energia regenerabilă, în special cea solară, devine din ce în ce mai ieftină. Așadar, pe termen lung, investițiile în rețele și în producția de energie solară, eoliană, chiar și din alte surse precum hidro și nuclear, în final vor reduce prețurile.

Dar acum, din moment ce suntem atât de dependenți de combustibilii posibili, prețurile vor rămâne mari pentru o perioadă lungă de timp.

Despre gaz și hidrogen verde

– Care credeți că este viitorul gazului? Vă întreb asta în contextul în care România se pregătește să dezvolte cel mai mare zăcământ de gaze din Uniunea Europeană.

– Este clar că gazul natural va avea un rol în tranziție. Iar dacă construiești infrastructură pentru gazele naturale, ai grijă ca această infrastructură să poată fi utilizată pentru hidrogen verde, care va fi produs din energie solară și eoliană.

Sfatul meu pentru cei care construiesc infrastructură de gaze este: da, ai putea avea nevoie în viitor, dar asigură-te că ceea ce construiești va putea fi utilizat ulterior pentru hidrogen verde.

„Trebuie să ne asigurăm că nu devenim dependenți de SUA”

– Ce părere aveți despre posibilitatea ca Europa să cumpere gaze naturale lichefiate din SUA?

– Cred că este inevitabil în acest moment. Dar trebuie să ne asigurăm că nu devenim la fel de dependenți de SUA așa cum am fost de Rusia. Pentru că marile puteri întotdeauna vor încerca să te determine să faci ceea ce vor ele. Președintele american a fost foarte neprietenos cu Uniunea Europeană în ultima vreme și spune că nu îi place Uniunea Europeană, este mai mult încântat de Putin. Așa că ar trebui să fim atenți. Trebuie diversificate sursele.

Nevoia de „calcule serioase”

– Și nu ar trebui să ne întoarcem la Rusia niciodată…

– Nu ar trebui să ne întoarcem la Rusia niciodată și nu trebuie să depindem de un singur furnizor. Deci dacă vrem gaze lichefiate, să ne asigurăm să le cumpărăm din mai multe surse, precum SUA, Canada, țările din Golf…

De asemenea, trebuie să înțelegem că situația de acum din piața de energie ne va afecta pentru mai mulți ani de acum înainte.

– Ce rol va avea energia nucleară în Europa în viitor?

– Va avea un rol, fără îndoială, dar trebuie să fim raționali și să ne facem calculele bine, pentru că este o energie foarte costisitoare. Să construiești de la zero o centrală nucleară durează foarte mult și niciodată în termenul și în bugetul planificat inițial. De fiecare dată va costa de 2-3-4 ori mai mult decât planificarea inițială. Deci trebuie să fim foarte atenți și dacă este nevoie de o centrală nucleară este nevoie de calcule serioase.