Viitorul crossover-coupe Dacia va înlocui Renault Arkana și va deveni cel mai scump model de la Mioveni

Dacia are în dezvoltare două noi modele care vor avea dimensiuni specifice clasei compacte, planurile companiei țintind marje de profit mai mari. Cele două modele vor fi dezvoltate pe platforma CMF-B mărită, cea care se regăsește pe Bigster, și au și un al doilea scop: să ofere înlocuitori pentru două modele de care Renault este nevoită să se despartă: Megane hatchback și Arkana, conform analizei Profit.ro.

Dacia urmează să lanseze, cel mai probabil anul viitor, cel mai scump model din istoria mărcii, unul care va depăși chiar și Bigster. Caroseria acestuia va fi de crossover coupe, cu o lungime de peste 4,50 metri și va fi vândut, pe piețele internaționale, sub brandul Renault, așa cum se întâmplă în prezent cu modelele Sandero – Kardian și Bigster – Boreal.

