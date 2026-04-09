Viitorul stadion Dinamo se va numi „Mircea Lucescu”. Ministrul de Interne a făcut anunțul astăzi: „O valoare națională recunoscută în toată lumea

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a făcut anunțul joi, când i-a adus joi un ultim omagiu antrenorului Mircea Lucescu, care s-a stins din viață marți, la 80 de ani.

Prezent la Arena Națională, ministrul Cătălin Predoiu s-a recules la catafalcul lui Mircea Lucescu și a transmis personal condoleanțe familiei marelui antrenor, potrivit Agerpres.

„Exprimăm respectul pentru omul, profesionistul desăvârşit şi patriotul Mircea Lucescu, precum şi regretul profund pentru plecarea prematură a dumnealui din această lume”, a afirmat Predoiu.

Ministrul a subliniat că „marele Mircea Lucescu a revoluţionat fotbalul românesc şi profesia de antrenor de fotbal şi a devenit o valoare naţională recunoscută în toată lumea”.

Apoi, Predoiu a anunțat oficial că viitorul stadion Dinamo va purta numele tehnicianului:

„În chip de respect pentru aceste lucruri minunate pe care marele Mircea Lucescu le-a adus în fotbalul românesc, în ţara noastră, dar şi în fotbalul mondial, am decis iniţierea procedurilor legale pentru a denumi viitorul stadion al Clubului Dinamo – Stadionul Dinamo Mircea Lucescu. Dumnezeu să îl odihnească în pace şi linişte pe marele Mircea Lucescu”.

În cursul zilei de joi, toţi cei care doresc îi pot aduce un ultim omagiu marelui antrenor român. Lucescu va fi înmormântat, vineri, cu onoruri militare la Cimitirul Bellu.