Alertă meteo pentru mai multe localități din Ilfov: „Amânați activitățile în aer liber”, avertizează ISU / Și București se află sub avertizare

Mai multe avertizări meteo de tip nowcasting, adică cu efect imediat, au fost emise în urma cu scurt timp de ANM. În Ilfov, cinci localități se află sub cod portocaliu, ceea ce a dus și la un mesaj de avertizare din partea ISU. București se flă și el sub alertă de vijelii, până la ora 17.00.

Localitățile Moara Vlăsiei, Snagov, Ciolpani, Petrăchioaia și Dascălu din județul Ilfov se află sub cod portocaliu de vijelii până la ora 16.30.

Meteorologii anunță „Averse torențiale care vor acumula 25…40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelie cu rafale de 60…75 km/h, grindină de mici și medii dimensiuni (1…3 cm).”.

A fost emis și un mesaj Ro-Alert, anunță și ISU București-Ilfov, care face mai multe recomandări:

„Amânați activitățile în aer liber! Lucrul în spații deschise sau la înălțime devine periculos pe vreme rea

Închideți toate ferestrele și asigurați-vă că obiectele din exterior sunt fixate pentru a preveni eventuale accidente

Evitați zonele cu copaci, stâlpi, panouri publicitare sau alte structuri care ar putea fi doborâte de vânt

Curățați șanțurile și rigolele pentru a permite scurgerea normală a apei provenite din precipitații

În cazul creșterii debitelor unor cursuri de apă, nu încercați să le traversați și nu vă apropiați de malurile acestora”

Alertă meteo și pentru București

În același timp, de la ora 16.00 și până la ora 17.00, și București se află sub avertizare meteo nowcasting. Sunt prognozate „vijelii cu rafale de 50…65 km/h”

Meteorologii au anunțat anterior că vremea devine instabilă în mai multe regiuni ale țării începând de duminică, iar fenomenele extreme se vor accentua și extinde în următoarele zile.

