Viktor Orban afirmă că Ungaria vrea să „ocolească” noile sancțiuni impuse de SUA împotriva companiilor petroliere rusești

Viktor Orban cu președintele Donald Trump la Summitul Internațional pentru Pace în Gaza, ce a avut loc în Egipt în data de 13 octombrie 2025, FOTO: Yoan Valat / AP / Profimedia Images

Premierul ungar Viktor Orban a declarat vineri că țara sa lucrează la identificarea unei modalități de a ocoli sancțiunile impuse de Statele Unite asupra companiilor petroliere rusești, fără a intra însă în detalii asupra unui subiect care riscă să atragă nemulțumirea administrației lui Donald Trump, un aliat apropiat al liderului de la Budapesta, relatează Reuters.

Donald Trump a impus miercuri, pentru prima dată în al doilea său mandat de președinte, sancțiuni împotriva Rusiei. Acestea vizează Lukoil și Rosneft, cele mai mari companii petroliere din Rusia, în încercarea de a presa Moscova să accepte un acord de încetare a focului în Ucraina.

Decizia lui Trump a dus la creșterea prețurilor la petrol și a ridicat semne de întrebare pentru Ungaria și Slovacia, cei mai mari cumpărători de petrol rusesc din Uniunea Europeană, după ce au obținut excepții de la restricțiile impuse de UE.

Orban a declarat vineri într-un interviu acordat postului public de radio de la Budapesta că a discutat despre sancțiuni cu reprezentanți ai MOL, compania de petrol și gaze a Ungariei.

„Lucrăm la o modalitate de a ocoli această sancțiune”, a spus Orban în înterviu, agenția Reuters notând că el a avut grijă să nu lase de înțeles că Ungaria intenționează să sfideze fățiș SUA pe această temă.

La începutul acestei luni el a declarat că a discutat personal subiectul importurilor de petrol rusesc cu liderul de la Casa Albă.

Viktor Orbán a spus că Ungaria nu își poate schimba geografia

„Președintele american respectă suveranitatea altor țări, mi-a cerut doar să-i prezint situația – este o diferență importantă”, a declarat Viktor Orban în fața jurnaliștilor de la summitul informal al liderilor UE care a avut loc la Copenhaga.

Premierul maghiar a afirmat că, având în vedere că Ungaria este o țară fără ieșire la mare, nu are „nicio altă opțiune” decât să continue să importe petrol din Rusia. „Nu putem schimba geografia, indiferent de cerințele politice”, a argumentat el în condițiile în care Washingtonul punea presiuni tot mai mari pe UE și diferite țări să sisteze importurile energetice din Rusia pentru a pune presiune pe Kremlin.

Rafinăriile MOL din Ungaria și Slovacia, cu o capacitate totală de prelucrare de 14,2 milioane de tone de țiței pe an, depind de petrolul rusesc transportat prin conducta Drujba.

Filiala slovacă a MOL, Slovnaft, a declarat joi că analizează posibilele efecte ale sancțiunilor americane asupra activităților sale, care ar urma să intre în vigoare mai târziu în luna noiembrie.

Anul trecut, MOL s-a confruntat cu probleme de aprovizionare după ce Ucraina a impus sancțiuni companiei Lukoil. Compania a încheiat atunci acorduri pentru a prelua proprietatea asupra volumelor de țiței la granița dintre Belarus și Ucraina, pentru a menține fluxul de livrări.

