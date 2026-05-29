Viktor Orbán atacă „Europa beligerantă” pentru drona căzută peste un bloc la Galați și nu menționează Rusia

Fostul premier maghiar a spus că incidentul confirmă faptul că războiul reprezintă un pericol direct pentru țările vecine.

Fostul premier maghiar Viktor Orbán a anunțat vineri că „își exprimă solidaritatea cu victimele atacului cu drone care a lovit România”.

El a folosit incidentul pentru a trimite o atenționare actualului premier de la Budapesta, Péter Magyar, și pentru a critica Europa.

„Acest incident confirmă faptul că războiul reprezintă un pericol direct pentru țările vecine. De aceea, solicităm guvernului maghiar să mențină politica de neutralitate stabilită de guvernul anterior și să nu facă niciun pas în direcția unei Europe beligerante”, a spus Orbán.

Viktor Orbán, înlăturat de la putere la alegerile din aprilie, a fost cel mai puternic aliat al lui Vladimir Putin în UE și NATO, fiind acuzat că preia discursul Rusiei și că atacă frecvent Europa.

Magyar acuză atacul rusesc

Actualul premier Péter Magyar a condamnat clar incidentul de la Galați.

„Atacul rusesc cu drone subliniază încă o dată că unitatea Europei și a NATO este mai importantă ca niciodată”, a spus Magyar.

„În orașul Galați, România, două persoane au fost rănite în urma unei explozii, după ce o dronă rusă a lovit un bloc de locuințe. Ungaria condamnă cu fermitate toate atacurile care pun în pericol populația civilă și conduc la încălcarea teritoriului și a spațiului aerian al unui stat suveran membru al UE și al NATO”, a adăugat premierul.

„Ungaria își exprimă solidaritatea cu România. Le urăm celor răniți o însănătoșire grabnică și susținem anchetarea completă a cazului”, a mai spus șeful guvernului Ungariei.

Dronă de proveniență rusească

O dronă s-a prăbușit, în noaptea de joi spre vineri, în jurul orei 02:00, pe un bloc din orașul Galați, au anunțat autoritățile. Impactul a fost urmat de o explozie și de izbucnirea unui incendiu, la un apartament situat la etajul 10 al blocului de locuințe.

„Din primele informații, rezultă că toată încărcătura dronei de tip Geran 2, de proveniență rusească, a explodat la momentul impactului”, a spus Ministerul român al Apărării.

Doi oameni au primit îngrijiri medicale la fața locului, în timp ce aproximativ 70 de persoane au fost evacuate. Alți doi oameni au ajuns la spital cu traumatisme ușoare, potrivit ISU.