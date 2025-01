Victor Orban continuă să-și exprime satisfacția pentru revenirea lui Donald Trump: Deciziile sale vor schimba lumea / E timpul ca forțele patriotice să ocupe Bruxelles

Primele decrete semnate de noul președinte american Donald Trump vor aduce schimbări majore nu doar în SUA, ci și în restul lumii, a susținut marți premierul conservator ungar Viktor Orban.

„Ordinele executive semnate de președintele Donald Trump vor transforma nu doar Statele Unite, ci și lumea întreagă. Rebeliunea împotriva democrației liberale „woke” a intrat într-o nouă etapă. A sosit momentul ca forțele patriotice să ocupe Bruxelles-ul”, a scris Viktor Orban pe platforma X, după cum relatează EFE și Agerpres.

Premierul ungar a distribuit împreună cu acest mesaj și o înregistrare video cu discursul pe care el l-a susținut luni la Budapesta. În acel discurs Orban a salutat că există „acum un președinte patriot, pro-pace, anti-migrație și pro-familie care preia puterea la Washington” și a criticat „regimul de Bruxelles”, despre care a spus că formează „o oligarhie stângist-liberală” cu instituții tot mai puternice care domnesc peste statele naționale și apelează la amenințări și sancțiuni împotriva politicienilor suveraniști care se opun Bruxelles-ului.

„Acolo este împotriva noastră un front unit liberal-progresist alimentat cu banii lui George Soros (…) Ei ne atacă pentru că noi suntem suveraniști și chiar patrioți (…), ne atacă și pentru că cerem ca lupta împotriva corupției să fie aplicată de asemenea Bruxelles-ului”, a spus Orban, care se află în conflict cu Comisia Europeană, ce acuză guvernul ungar de încălcarea drepturilor migranților, ale persoanelor LGBT și de încălcarea statului de drept în general și i-a tăiat Ungariei accesul la majoritatea fondurilor europene.

The executive orders signed by President @realDonaldTrump will transform not only the US, but the entire world. The rebellion against woke liberal democracy has entered a new stage. The time has come for patriotic forces to occupy Brussels! @PatriotsEU @PatriotsEP pic.twitter.com/qylj4LLrjT