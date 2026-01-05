Viktor Orban este mulțumit de intervenția SUA în Venezuela: „Pentru Ungaria este o veste bună”

Viktor Orban și Donald Trump, în timpul unei întâlniri la reședința Mar-a-Lago a lui Trump din Palm Beach, Florida, 8 martie 2024. Sursa foto: ZOLTAN FISCHER / AFP / Profimedia

Decizia SUA de a-l înlătura pe președintele Venezuelei Nicolas Maduro ar trebui să aibă un impact pozitiv asupra pieței mondiale de energie, a afirmat, potrivit Reuters, primul-ministru ungar Viktor Orban, adăugând că Statele Unite și Venezuela vor controla jumătate din rezervele globale de petrol.

În cea mai amplă intervenție a SUA în America Latină de la invazia din 1989 a statului Panama, forțele speciale au luat cu asalt Caracas și l-au reținut pe Nicolas Maduro și apoi l-au adus la New York pentru a fi pus sub acuzare pentru implicare în traficul de droguri.

Președintele Donald Trump, un aliat al lui Orban care a acceptat exceptarea Ungariei de la sancțiunile SUA impuse sectorului energetic rusesc pentru 2026, a spus clar că vrea acces la rezervele petroliere ale Venezuelei.

„Ce mi se pare important pentru Ungaria din această perspectivă este că, împreună cu Venezuela, Statele Unite vor putea controla, în estimarea mea, 40-50% din rezervele mondiale de petrol”, a declarat Orban la conferința anuală organizată pentru presa internațională.

„Aceasta este o putere capabilă să influențeze semnificativ prețul energiei pe piața mondială (…) Consider că este o posibilitate solidă că un rezultat al aducerii Venezuelei sub control, o situație mai favorabilă din punct de vedere energetic va apărea pentru Ungaria și asta este o veste bună”, a spus șeful guvernului ungar.

Budapesta a iritat multe țări din Uniunea Europeană și NATO prin continuarea importurilor de petrol și gaze rusești. În timp ce a insistat că acest lucru este necesar, Ungaria a făcut pași către diversificarea surselor de import.

Compania de stat MVM a semnat în luna decembrie un acord pe 5 ani cu compania americană Chevron pentru furnizarea de 2 miliarde de metri cubi de gaz lichefiat.