Statele Unite au anunțat o excepție pentru Ungaria la sancțiunile contra energiei rusești / Ce a răspuns Orban când Trump l-a întrebat dacă Ucraina poate câștiga războiul

Statele Unite au acordat Ungariei o scutire de un an de la sancțiunile americane pentru utilizarea petrolului și gazelor rusești, a declarat vineri un oficial al Casei Albe, după ce premierul ungar Viktor Orban a insistat asupra cererii sale de amânare în timpul unei întâlniri prietenești cu președintele Donald Trump la Washington, transmite Reuters.

Luna trecută, Trump a impus sancțiuni legate de Ucraina companiilor petroliere ruse Lukoil și Rosneft, care au generat problema unor sancțiuni suplimentare asupra entităților din țările care cumpără petrol de la aceste firme.

Orban, un aliat de lungă durată al lui Trump, a discutat cu acesta la Casa Albă vineri pentru prima lor întâlnire bilaterală de la revenirea republicanului la putere și i-a explicat de ce țara sa avea nevoie să utilizeze petrol rusesc într-o perioadă în care Trump presează Europa să înceteze să mai facă acest lucru.

„Analizăm situația, deoarece pentru el este foarte diferit”

Orban a spus că problema este vitală pentru Ungaria, care este o țară europeană, și s-a angajat să prezinte „consecințele pentru poporul maghiar și pentru economia maghiară ale renunțării la petrolul și gazul din Rusia”.

Trump, care dorește să exercite presiuni asupra Moscovei pentru a pune capăt războiului cu Ucraina, s-a arătat înțelegător față de poziția lui Orban.

„Analizăm situația, deoarece pentru el este foarte diferit să obțină petrol și gaze din alte zone”, a spus Trump. „După cum știți, ei nu au… avantajul de a avea ieșire la mare. Este o țară minunată, este o țară mare, dar nu are ieșire la mare. Nu are porturi”, a afirmat liderul american.

„Dar multe țări europene cumpără petrol și gaze naturale din Rusia, și o fac de ani de zile. Și eu am spus: «Ce înseamnă asta?»”, a adăugat Trump.

Ungaria a promis că va cumpăra și GNL american

Oficialul de la Casa Albă a menționat că, pe lângă scutirea de sancțiuni, Ungaria s-a angajat să cumpere gaze naturale lichefiate din SUA, cu contracte în valoare de aproximativ 600 de milioane de dolari.

Ungaria și-a menținut dependența de energia rusă de la începutul conflictului din Ucraina din 2022, ceea ce a stârnit critici din partea mai multor aliați ai Uniunii Europene și NATO.

Cifrele Fondului Monetar Internațional arată că Ungaria a depins de Rusia pentru 74% din gazul său și 86% din petrolul său în 2024, avertizând că o întrerupere la nivelul UE a aprovizionării cu gaz natural rusesc ar putea determina pierderi de producție în Ungaria de peste 4% din PIB.

„Se poate întâmpla un miracol”, a spus Orban despre Ucraina

Cei doi au vorbit și despre războiul Rusiei cu Ucraina. Discuția a venit după ce Trump a spus luna trecută că se va întâlni cu președintele rus Vladimir Putin în capitala Ungariei, dar întâlnirea a fost amânată după ce Rusia a respins un armistițiu.

Vineri, Trump a declarat că Rusia pur și simplu nu dorește să înceteze luptele. „Disputa de bază este că ei pur și simplu nu vor să se oprească încă. Și cred că o vor face”, a spus el.

Președintele american l-a întrebat pe Orban dacă crede că Ucraina ar putea câștiga războiul. „Se poate întâmpla un miracol”, a răspuns Orban.

Orban a spus că războiul din Ucraina este „cea mai importantă problemă pentru noi”.

„Am dori să discutăm cu dumneavoastră despre modul în care putem contribui la eforturile dumneavoastră de pace”, a adăugat premierul ungar. „Cred că Viktor simte că vom pune capăt acestui război într-un viitor nu prea îndepărtat”, a declarat Trump.

Întrebat apoi dacă mai dorește să se deplaseze la Budapesta pentru un summit cu Putin, Trump a afirmat că „i-ar plăcea” să aibă această întâlnire în capitala Ungariei.

„Aș vrea să rămână în Ungaria, la Budapesta. În cele din urmă, am decis că nu vreau să particip la acea întâlnire, pentru că nu credeam că se va întâmpla ceva important. Dar dacă o vom organiza, mi-ar plăcea să fie la Budapesta”, a spus Trump.

Președintele american a precizat că el și Orban „sunt de acord că războiul se va termina”, iar Orban le-a spus reporterilor că are „câteva idei” despre cum s-ar putea întâmpla acest lucru.