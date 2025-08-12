Viktor Orban face dezvăluiri despre summitul din Alaska după ce a vorbit cu Trump. „Dacă nu ești la masa negocierilor, ești în meniu”

Președintele SUA, Donald J. Trump, se întâlnește cu prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, în Biroul Oval al Casei Albe din Washington, D.C., pe 13 mai 2019. FOTO: Chris Kleponis / Zuma Press / Profimedia

Președinții Vladimir Putin și Donald Trump vor aborda la summitul lor care va avea loc vineri în Alaska nu doar războiul din Ucraina, ci și chestiuni economice mondiale de interes major, printre alte subiecte, a afirmat marți premierul ungar Vikor Orban, citat de agențiile Reuters și MTI.

Într-un interviu acordat unui canal de YouTube denumit „Patriota”, Orban a subliniat că o întrebare care se pune în prezent este dacă în urma conflictelor actuale va rezulta o economie mondială unificată, împreună cu un sistem de cooperare bazat pe un nou echilibru, sau o economie mondială împărțită în blocuri.

Premierul ungar consideră că lumea „nu este prea tolerantă” față de situația din prezent, în care SUA și Europa „s-au înrădăcinat singure într-un război în timp ce toate celelalte probleme ale lumii au rămas într-un plan secundar”, iar președintele Trump încearcă să schimbe această situație și să rezolve, una câte una, problemele nesoluționate.

Războiul dintre Rusia și Ucraina este important, dar alte chestiuni la fel sau chiar mai importante vor fi discutate de Trump și Putin la summitul din Alaska, potrivit premierului conservator ungar, care a avut luni o convorbire telefonică cu omologul său american, cu care împărtășește aceeași orientare ideologică, notează Agerpres.

„Rusia a câștigat acest război”

„Vorbim acum ca și cum ar fi o situație de război fără sfârșit, dar nu este așa. Ucrainenii au pierdut războiul. Rusia a câștigat acest război”, a susținut Orban în interviu.

„Singura întrebare este când și în ce circumstanțe Occidentul, care este în spatele ucrainenilor, va recunoaște acest lucru și ce va rezulta din toate acestea”, crede șeful guvernului de la Budapesta.

El consideră de asemenea că Europa a ratat ocazia de a negocia direct cu Putin în timpul administrației fostului președinte american Joe Biden și acum riscă să vadă cum Putin și Trump îi decid viitorul fără a fi măcar prezentă la masa tratativelor.

Săgeți către liderii europeni care susțin Kievul

„Dacă nu ești la masa negocierilor, ești în meniu”, a remarcat Orban, singurul lider european care nu a semnat declarația comună, de marți, a țărilor UE, declarație ce susține poziția Ucrainei înaintea summitului Trump-Putin.

Conform premierului ungar, această declarație face Uniunea Europeană să pară „ridicolă și patetică”.

Liderii europeni au cerut în respectiva declarație ca orice negocieri „semnificative” privind Ucraina să se desfășoare numai după ce Rusia va accepta o „încetare a focului sau o diminuare a ostilităților”.

În același text, descris de Viktor Orban drept o încercare de a impune „o serie de condiții pentru o întâlnire la care liderii UE nici măcar nu au fost invitați”, se solicită implicarea directă a Ucrainei în negocieri și se subliniază că frontierele „nu pot fi schimbate prin forță”, după ce Trump a sugerat ideea unui schimb de teritorii pentru un acord de pace ruso-ucrainean.