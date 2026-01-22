Viktor Orban îi dă replica lui Zelenski: „Se pare că nu ne vom înțelege niciodată”

Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, la summitul NATO de la Haga, pe 25 iunie 2025. FOTO: JONAS ROOSENS / AFP / Profimedia

Ungaria nu poate sprijini eforturile de război ale Ucrainei, dar va continua să furnizeze electricitate, combustibil și ajutor umanitar refugiaților ucraineni, a afirmat joi premierul ungar Viktor Orban, într-un răspuns public pe Facebook adresat președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, informează agenția de presă MTI.

„Dragă Volodimir, se pare că nu ne vom înțelege niciodată. Eu sunt un om liber care servește poporul ungar. Dumneata ești un om aflat într-o poziție dificilă, incapabil sau nedorind să pună capăt unui război aflat acum în al patrulea an – în ciuda faptului că președintele SUA oferă toată asistența posibilă”, a scris Orban.

Lingușeala nu ne va schimba poziția. Poporul ucrainean, în pofida insultelor tale selective, se poate baza în continuare pe Ungaria pentru electricitate, combustibil și sprijin pentru refugiați. Restul îl va reglementa viața și fiecare va primi ceea ce merită”, mai afirmă premierul ungar, semnându-se „Viktor”, în mesaj, potrivit Agerpres.

Răspunsul său vine după ce în discursul său la Forumul Economic Mondial Zelenski a criticat drastic mai mulți lideri europeni, inclusiv pe Viktor Orban, cerând țărilor continentului să nu permită capitalelor lor să devină „mici Moscove”.

„Cu toții vedem că forțele care încearcă să distrugă Europa… Acestea acționează liber, chiar și în interiorul Europei. Fiecare Viktor care trăiește din banii europeni, în timp ce încearcă să vândă interesele europene, merită o palmă peste cap, iar dacă se simte confortabil la Moscova, asta nu înseamnă că ar trebui să lăsăm capitalele europene să devină mici Moscove”, a declarat Zelenski, în timpul discursului, într-o evidentă referire la premierul ungar Viktor Orban, considerat cel mai apropiat aliat european al Kremlinului.