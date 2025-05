Viktor Orban l-a felicitat pe Nicușor Dan. Un mesaj transmis după o întrevedere cu Kelemen Hunor

Premierul Ungariei Viktor Orban i-a transmis un mesaj de felicitare lui Nicușor Dan, în urma succesului acestuia în alegerile prezidențiale. Totodată, Orban a avut o întâlnire cu președintele UDMR, Kelemen Hunor, cu care a discutat despre scrutinul din România.

„Îl felicit pe Nicușor Dan pentru victoria sa în alegerile prezidențiale din România. Aștept cu nerăbdare să colaborăm pentru consolidarea cooperării dintre Ungaria și România, în beneficiul popoarelor noastre”, a scris, într-o postare pe X, Viktor Orban.

I would like to congratulate @NicusorDanRO on his victory in the Romanian presidential elections. I look forward to working together on strengthening the cooperation between Hungary and Romania, to the benefit of our peoples.