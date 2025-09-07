Viktor Orban numește principla frică pe care o are dacă rivalul său Peter Magyar va fi triumfător în alegerile din 2026

Alegerile din 2026 vor oferi maghiarilor posibilitatea de a alege între un partid pregătit să acționeze singur și unul care ar aduce „haos și sărăcie” prin alinierea Ungariei la politicile de la Bruxelles, a declarat duminică prim-ministrul Viktor Orban, transmite Reuters.

La putere din 2010, naționalistul eurosceptic se confruntă cu ceea ce analiștii politici consideră a fi cea mai dificilă campanie electorală de anul viitor, în contextul stagnării economiei și al inflației persistente, care împiedică reducerea ratei dobânzii de la nivelul de 6,5%, cel mai ridicat din UE.

Orban, care a declarat că Uniunea Europeană riscă să se destrame în următorul deceniu, încearcă să respingă provocarea venită din partea contracandidatului de centru-dreapta Peter Magyar cu reduceri de impozite pentru familii, bonuri de masă pentru pensionari și împrumuturi ieftine pentru cei care cumpără prima locuință.

„Ungaria are doar două opțiuni din punct de vedere strategic”, a declarat Orban susținătorilor partidului său de dreapta, Fidesz.

„Una dintre opțiuni este să ne alăturăm politicii de la Bruxelles. În opinia mea, acest lucru ar fi catastrofal, cu consecințe care ne-ar împinge în haos și sărăcie.”

Orban s-a confruntat în repetate rânduri cu UE pe tema drepturilor migranților, a comunității LGBT, a libertății instanțelor și a cadrelor universitare și a sprijinului pentru Ucraina de la invazia Rusiei din februarie 2022.

Duminică dimineață, Magyar, un fost membru al guvernului al cărui partid Tisza devansează Fideszul condus de Orban în majoritatea sondajelor, a declarat că Ungaria se confruntă cu multiple crize simultane, inclusiv costul vieții, încrederea publică și standardele democratice.

Dacă va fi ales, Magyar a declarat că va revigora economia Ungariei prin deblocarea a miliarde de euro din fondurile UE suspendate din cauza reformelor lui Orban în domeniul statului de drept, prin eradicarea corupției și introducerea unui impozit pe avere, reducând în același timp impozitele pe veniturile mai mici.

„Țara noastră va fi din nou un membru activ și credibil al Uniunii Europene și al NATO. Nu un obstacol, ci un aliat valoros și constructiv”, a declarat Magyar.