Viktor Orban, „propulsat pe X de o rețea de conturi false”. Avertisment înaintea alegerilor din Ungaria

O rețea operată din străinătate, mobilizată anul trecut pentru a influența alegerile din Olanda, a fost reactivată pentru a susține conținut în favoarea premierului ungar Viktor Orban pe platforma X înaintea scrutinului parlamentar de mâine, a denunțat sâmbătă ONG-ul Alliance4Europe, relatează AFP, citată de Agerpres.

Această rețea, formată din câteva sute de conturi false „gestionate în principal din Nigeria și alte țări vest-africane și asiatice, a fost reorientată sistematic în timpul alegerilor din Europa pentru a amplifica artificial conținut de extremă dreapta, pro-rus și anti-sistem”, a semnalat ONG-ul, activ în lupta împotriva dezinformării, într-un comunicat de presă.

„Identificată pentru prima dată în timpul alegerilor parlamentare olandeze din octombrie 2025, ea a fost observată ulterior acționând prin folosirea aceluiași modus operandi înainte de alegerile din Ungaria din aprilie 2026”, a adăugat Alliance4Europe.

Conform ONG-ului, aceste conturi acționează într-un mod automatizat și coordonat pentru a manipula algoritmii platformei X și a oferi o vizibilitate mai mare conturilor pro-Orban și pro-ruse în limba maghiară, urmărindu-le sistematic și distribuind masiv conținutul lor.

Campania electorală din Ungaria a fost marcată de acuzații de interferență din partea Moscovei, experții invocând dovezi ale eforturilor continue ale Rusiei de a-l sprijini pe Viktor Orban.

Moment crucial pentru Viktor Orban



Prim-ministrul maghiar, la putere din 2010, candidează pentru un al cincilea mandat în alegerile parlamentare programate pentru duminică.

Viktor Orban se află într-un moment crucial deoarece este pentru prima dată când se confruntă cu riscul de a pierde puterea după 16 ani consecutivi de guvernare cu majorități absolute. Majoritatea sondajelor de opinie independente arată că partidul lui Orban, Fidesz, este în urma partidului de centru-dreapta Tisza.

Concret, cu puțin timp înainte de alegeri, 48% din populația cu drept de vot intenționa să voteze pentru Partidul Tisza, 30% pentru Fidesz, 4% pentru Mi Hazánk, 2% pentru social-democrați – DK, 1% pentru MKKP – Partidul Maghiar Câinele cu Două Cozi.

O analiză publicată săptămâna aceasta de institutul de sondaje Median a anticipat că partidul de opoziție Tisza, condus de liderul conservator Peter Magyar, poate obține o majoritate parlamentară de două treimi în alegerile de duminică din Ungaria, ceea ce îi va permite să modifice Constituția și legile esențiale necesare pentru deblocarea fondurilor UE.

Potrivit Median, Tisza poate câștiga între 138 și 143 de locuri în parlamentul cu 199 de membri, potrivit unei estimări bazate pe o analiză a celor mai recente cinci sondaje de opinie realizate de acest institut la sfârșitul lunii februarie și în martie.

Se preconizează că Fidesz va obține între 49 și 55 de locuri, în timp ce partidul de extremă dreapta „Patria noastră” (Mi Hazank) poate câștiga cinci sau șase locuri.