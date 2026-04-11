Alegeri Ungaria: sondajele arată înfrângerea lui Viktor Orbán. De ce rămâne însă situația tensionată până la final

Viktor Orbán, la un miting de campanie din orașul Ocsa, aflat în centrul Ungariei. Foto: Profimedia

Economia, costul de trai, corupția sunt unele dintre principalele probleme din mintea alegătorilor maghiari, duminică, în vreme ce campania partidului Fidesz, al premierului, a marșat pe o presupusă amenințare din partea Ucrainei, care nu a atins alegătorii ce se îndreaptă spre partidul de opoziție Tisza, condus de Péter Magyar, spune pentru publicul HotNews Gyorki Folk, jurnalist al publicației maghiare HVG, înaintea alegerilor de duminică din Ungaria.

Acest articol a fost realizat în cadrul proiectului transfrontalier PULSE cu sprijinul lui Gyorki Folk (HVG, Ungaria)

O analiză publicată săptămâna aceasta de institutul de sondaje Median a anticipat că partidul de opoziție Tisza poate obține o majoritate parlamentară de două treimi în alegerile de duminică din Ungaria, ceea ce îi va permite să modifice Constituția și legile esențiale necesare pentru deblocarea fondurilor UE.

Potrivit Median, Tisza poate câștiga între 138 și 143 de locuri în parlamentul cu 199 de membri, potrivit unei estimări bazate pe o analiză a celor mai recente cinci sondaje de opinie realizate de acest institut la sfârșitul lunii februarie și în martie.

Se preconizează că Fidesz, aflat la putere de 16 ani, va obține între 49 și 55 de locuri, în timp ce partidul de extremă dreapta „Patria noastră” (Mi Hazank) poate câștiga cinci sau șase locuri.

În parlamentul Ungariei, un partid are nevoie de 133 de locuri pentru a obține majoritatea calificată necesară pentru a modifica constituția și legile cheie.

Concret, cu puțin timp înainte de alegeri, 48% din populația cu drept de vot intenționa să voteze pentru Partidul Tisza, 30% pentru Fidesz, 4% pentru Mi Hazánk, 2% pentru social-democrați – DK, 1% pentru MKKP – Partidul Maghiar Câinele cu Două Cozi.

Alți 15% nu au putut sau nu au dorit să răspundă sau erau siguri că nu vor vota, scrie HVG, care citează analiza Median.

Cine pentru cine votează

Partidul Tisza rămâne cel mai puternic în rândul tinerilor și devine din ce în ce mai puternic de la lună la lună, potrivit analizei Median.

Trei sferturi dintre alegătorii sub 30 de ani ar vota pentru Partidul Tisza, dar 63% dintre cei cu vârste cuprinse între 30 și 40 de ani ar vota, de asemenea, pentru acesta.

Sprijinul pentru Fidesz în aceste două grupe de vârstă este de doar 10%, respectiv 17%.

Fidesz are un avantaj doar în rândul persoanelor aflate la vârsta pensionării, aproape jumătate dintre cei peste 64 de ani susținând partidul de la guvernare, doar 29% susținând Tisza, potrivit analizei Median, citate de HVG.

Există diferențe mari și în funcție de nivelul de studii: majoritatea absolută a absolvenților de facultate și a celor cu bacalaureat votează cu Tisza, doar un sfert sau o cincime dintre ei fiind susținători ai Fidesz.

În rândul absolvenților de școli profesionale, Fidesz conduce cu puțin, însă în rândul celor care au terminat opt clase sau mai puțin, avantajul său este deja semnificativ: 49% sunt susținători ai Fidesz, față de 29% ai partidului Tisza.

În funcție de tipul de localitate, nu mai există diferențe atât de mari, deși rămâne valabil faptul că, cu cât o localitate este mai mare, cu atât rezidenții acesteia susțin Tisza într-o proporție mai mare, iar cu cât este mai mică, cu atât Fidesz este mai popular.

Lucrurile sunt mai complicate

Reacționând la acest sondaj, liderul opoziției le-a cerut alegătorilor să se mobilizeze și să nu se lase amăgiți de cifre.

„Nu lăsați pe nimeni să vă păcălească și nu vă complaceți. Nu este vorba doar de a câștiga alegerile. Există cel puțin 30–40 de circumscripții în care diferența ar putea fi de maximum 1.000 de voturi”, a spus Magyar.

„Așadar, acest lucru ar putea duce fie la o victorie cu două treimi a lui Tisza, fie la o victorie foarte strânsă”, a adăugat politicianul în timpul turneului său național, vorbind la Kalocsa.

Ce înseamnă asta? Analiștii maghiari cu care HotNews a discutat în timpul campaniei au observat că sistemul electoral maghiar, care este un sistem mixt – 93 de locuri alocate prin liste naționale de partid și 106 locuri decise în circumscripții uninominale – face ca sondajele să fie mai dificil de transpus în rezultate clare.

Sondajele nu pot fi transpuse în rezultate, deoarece nu știm exact cum s-ar putea desfășura lucrurile în acele 106 circumscripții. „Ar putea exista surprize”, a explicat Andrea Virág, directoare de strategie la Institutul Republikon, un think-tank de la Budapesta.

„Desigur, există circumscripții federale cruciale, și chiar și câteva voturi pot decide soarta acestor circumscripții și, prin urmare, a alegerilor”, a spus Virág, într-un dialog cu HotNews.

Apoi, premierul s-a dovedit a fi un politician redutabil, care a câștigat fără probleme alegerile timp de 16 ani, reușind să își mobilizeze baza electorală fidelă.

Resursele și mobilizarea Fidesz, precum și sistemul electoral fac ca rezultatul alegerilor din 12 aprilie să nu poată fi anticipat cu exactitate, au spus analiștii.

De ce votează alegătorii pentru Tisza și Fidesz

Un alt sondaj Median, citat de HVG a întrebat exact alegătorii de ce votează pentru un partid sau altul.

În rândul votanților Tisza, mulți au spus că votează pentru acest partid din nevoia de schimbare, pentru eliminarea corupției, din cauza economiei:

schimbarea guvernului – 32%

speranța de schimbare – 32%

eliminarea corupției – 13%

schimbare de regim – 6%

traiul de zi cu zi, economia – 5%

Votanții Fidesz au spus că aleg acest partid pentru că duce țara în direcția bună, pentru că sunt pro-pace, pentru că sunt interesați de starea economiei, printre altele:

a demonstrat că duce țara în direcția bună – 17%

traiul de zi cu zi, economia – 14%

orientare pro-pace, împotriva războiului – 14%

securitate – 12%

sprijin pentru familii și tineri – 10%

Economia și guvernul Orbán

Unele dintre principalele preocupări ale alegătorilor, a explicat pentru HotNews Gyorki Folk, jurnalist al publicației maghiare HVG, sunt economia, criza costului de trai, democrația și corupția.

Iar asta nu îl ajută foarte mult pe Orbán.

Situația economică este „gravă”, a spus Gyorki Folk, enumerând: „creștere economică de la zero la foarte scăzută, inflație, lipsă de investiții noi, impozite pe venit scăzute pentru mulți, ceea ce înseamnă venituri fiscale reduse, sume exorbitante alocate investițiilor în fabrici de către companii chineze și alte companii din afara UE – adică locuri de muncă cu valoare adăugată redusă”.

El a vorbit de asemenea despre „oprirea completă a proiectelor finanțate de UE, amenințarea cu o amendă zilnică de 1 milion de euro pentru încălcarea legislației privind migrația, lipsa fondurilor Erasmus pentru țară, suspendarea fondurilor PNRR până la îndeplinirea obiectivelor-cheie privind statul de drept”.

Și, în același timp, a adăugat jurnalistul, „cea mai mare dependență de sursele de energie rusești, atât în ceea ce privește gazul, cât și petrolul, reactoarele nucleare Paks 2 finanțate de Rusia fiind amânate definitiv”.

Într-un interviu acordat în campanie HotNews, Zsolt Enyedi, profesor de științe politice la Universitatea Central Europeană din Viena, a vorbit la rândul său despre problemele economice și despre efectul acestora asupra alegerilor.

„Economia se află într-o într-o stare foarte proastă acum. Orbán susține că acest lucru se datorează războiului. Dar este greu de crezut. (…) Pentru ei, aceasta este o explicație pentru situația actuală. Dar pentru restul societății, aceasta nu este o explicație suficient de bună”, a spus el.

Profesorul a mai spus că, înainte de alegeri, Orbán a început să ofere multe ajutoare și stimulente sociale. „Ei cred că acest lucru ar putea schimba percepția publică asupra economiei. Dar se pare că nu funcționează”, a spus Enyedi.

Campania agresivă a Fidesz, greu de crezut

Pe fondul acestor probleme economice, campania Fidesz a avut o temă unică.

Iar mesajele cheie ale acestei campanii monotematice au fost că Ucraina reprezintă o amenințare la adresa suveranității și securității Ungariei, în special a securității aprovizionării cu energie, și că ar exista o înțelegere secretă între opoziția maghiară condusă de Péter Magyar, Kiev și Bruxelles, în special instituțiile UE, pentru a aduce la putere un guvern maghiar presupus favorabil Ucrainei.

„Acesta este elementul central al campaniei de instigare la frică a guvernului Fidesz și a mass-mediei. Cu toate acestea, alegătorii Tisza știu foarte bine că aceasta nu este decât o perdea de fum – nu reprezintă o problemă reală, iar Ucraina nu va ataca vreodată Ungaria și nici nu este interesată să saboteze alegerile din Ungaria”, a explicat Gyorki Folk pentru HotNews.

„Este un element tipic din manualul de tactici al Kremlinului, cu atâtea „răsturnări de situație” în narațiunea guvernului, încât majoritatea oamenilor nu o cred”, a spus el.

Alți analiști au fost în ton cu jurnalistul.

„Cred că este corect să concluzionăm că campania Fidesz are rezultate extrem de slabe și că, în cele din urmă, alegătorii maghiari își exprimă votul pe baza temelor interne. Iar o campanie monotematică, axată pe aspectele externe și internaționale, nu este neapărat cea care le atinge cu adevărat inimile și mințile și îi poate convinge cum să voteze”, a spus Daniel Hegedüs, director adjunct al Institutului pentru Politică Europeană într-un interviu pentru HotNews..