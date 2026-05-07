„Vin la cabinet copii care au încercat dieta cu oțet și pufuleți ori detox-uri de pe TikTok”. Trucuri de slăbit virale pun în pericol adolescenții

TikTok-ul și Instagramul au transformat slăbitul rapid într-un trend care pune presiune constantă pe mulți adolescenți care nu sunt mulțumiți de felul în care arată. Ei ajungă să creadă că vor arăta perfect prin înfometare sau ținând diete promovate de diverși influenceri fără nicio pregătire medicală. Dr. Oana Ciuhureanu-Merchea, medic specialist medicină de familie, cu supraspecializare în nutriție și dietetică, explică de ce sunt periculoase astfel de diete.

Dr. Oana Ciuhureanu-Merchea vorbește despre acest fenomen și dintr-o experiență personală. În adolescență, medicul s-a confruntat cu propria obezitate, ajungând să cântărească 108 kilograme la doar 14 ani. Faptul că a trecut prin această provocare o face să înțeleagă suferința emoțională a adolescenților care trec pragul cabinetului ei, încărcați de rușine și anixietate din cauza problemelor cu greutatea.

În interviul acordat Totul Despre Mame, dr. Oana Ciuhureanu-Merchea explică pericolul acestor diete, cum ajung adolescenții prinși într-un cerc vicios al restricției și vinovăției, dar și ce înseamnă, în realitate, o abordare sănătoasă a alimentației într-o perioadă în care corpul și creierul sunt încă în dezvoltare.

„Relația cu mâncarea era strâns legată de emoții, de frustrare și de nevoia de confort”

Totul Despre Mame: Conform informațiilor de pe siteul dumneavoastră, ați fost un adolescent care a luptat cu obezitatea. Cum vă face această experiență să vă raportați la adolescenții care vă cer ajutorul pentru aceeași problemă?

Dr. Oana Ciuhureanu-Merchea: Da, am trecut în adolescență printr-o perioadă în care am avut un exces ponderal important: la 14 ani ajunsesem la 108 kilograme. Pentru mine, relația cu mâncarea era strâns legată de emoții, de frustrare și de nevoia de confort. În același timp, relația cu propriul corp era marcată de rușine, marginalizare și o scădere profundă a încrederii în mine. Sunt lucruri care, într-o anumită măsură, își lasă amprenta și astăzi, pentru că experiențele din adolescență modelează felul în care ne privim pe noi înșine mult timp după aceea.

Totuși, această experiență a devenit și unul dintre cele mai mari avantaje ale mele în lucrul cu adolescenții și copiii din cabinet. Înțeleg foarte bine ce înseamnă stigmatizarea, presiunea socială și lupta cu propria imagine corporală, iar asta mă ajută să creez un spațiu sigur, fără judecată. Încerc mereu să îi ajut să nu treacă prin suferința emoțională prin care am trecut eu.

