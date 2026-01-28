VIDEO: „Moare SRL-ul românesc!”- frizează ridicolul. Ministrul Pîslaru a explicat cum ar putea funcționa de fapt EU Inc., prin care românii își vor putea lansa firme europene în orice stat UE, online

Cetățenii din Uniunea Europeană, inclusiv românii, își vor putea înregistra întreprinderi europene, online, în 48 de ore, în oricare dintre cele 27 de țări UE, potrivit anunțului făcut de președinta Comisiei Europene la Forumul Economic de la Davos. Întors de la forumul din Elveția, ministrul român al Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a explicat, la podcastul StartupCafe.ro, cum ar putea funcționa viitorul regim de firmă europeană, cu capital social de la 1 euro, care a suscitat interesul și optimismul antreprenorilor din România și Europa.

