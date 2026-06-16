„Vine Veștea, parașutat de la Brașov”. Unde îl critică și de ce îl ajută neașteptat Traian Băsescu pe Nicușor Dan

Criticat din toate părțile, Nicușor Dan a primit un ajutor nesperat. Tăios ca întotdeauna, enervant pentru multă lume din politică și mai lipsit de mize personale decât a fost vreodată, Traian Băsescu s-a poziționat nepartizan. El nu-l iartă, dar nici nu-l ia peste picior pe Nicușor Dan. Băsescu încearcă să aducă la cunoștința oamenilor ce soluții are un președinte în criza de acum.

„Cred că președintele a procedat corect în lipsa unor soluții care să vină de la partide”, a spus Traian Băsescu după ce Nicușor Dan l-a nominalizat ca premier pe Adrian Veștea.

Nu înseamnă că Băsescu îl prețuiește pe Veștea. Dimpotrivă. Fostul președinte a spus ce are în minte.

Un pește trecut prin multe înota, liniștit, înspre larg. Din direcția opusă, vede alți doi pești, tineri și zburdalnici.

„Ce e apa?”

Peștii juniori înotau repede, aproape țopăind de bucurie. „Ei, băieți, cum e apa?”, îi întreabă peștele înaintat în vârstă. Tinerii își măresc ochii, mirați. Trec mai departe, cu nările pe sus, dar nu răspund.

Se lasă o tăcere jenantă. Tinerii pești continuă să se onduleze, rapid. La un moment dat, bătrânul pește aude ceva din spate. Ca o vibrație. Ascultă atent. Pe măsură ce înotau, unul dintre peștii juniori îl întreabă pe celălalt, profund nedumerit: „Auzi, ce e apa?”.

Cam așa s-a poziționat Traian Băsescu în criza politică de după căderea Guvernului Bolojan, o arată intervențiile publice ale fostului șef de stat.

Președintele Băsescu se uită la propunerile Tomac și Veștea ale președintelui Dan și se gândește că acesta încă nu știe ce e apa. Dar că poate să învețe.

Poți decide corect și poți greși în același timp

Sarcina funcției prezidențiale e o bagatelă când o comentăm pe Facebook. În viața reală, ne-ar strivi psihic și fizic pe oricare dintre noi, cei care nu suntem o combinație de Thor și Călin Georgescu, personaje supranaturale care pot să mute și Luna pe Pământ.

Tocmai pentru că trăiește în realitate și are habar atât de restricțiile, cât și de puterea poziției de președinte, Băsescu e lucid. Îl apără și îl critică pe Dan. Fostul șef de stat știe că poți decide corect și poți greși în aceeași serie de evenimente.

Al treilea mandat al lui Băsescu

Prin intervențiile sale publice nepartizane, Băsescu se află, într-un fel, la al treilea său mandat al său. E cel mai limpede dintre ele.

Când a izbucnit pandemia și, apoi, când Rusia a atacat Ucraina, aparițiile publice ale lui Traian Băsescu au spus ce gândeau mulți dintre oameni.

La fel, în momentul alegerilor din 2024 și când s-au anulat prezidențialele. La fel, când a erupt MAGA și când Băsescu invită la o distincție între Trump și America. „Răbdare și tutun”, că toate vor trece.

A traversat ce era mai rău: s-a aflat că a fost informator

E ca și cum Traian Băsescu nu mai are nimic de pierdut. Când cei care l-au ales au aflat adevărul oribil al relației sale de informator al Securității, asta l-a afectat grav pe Băsescu, dar l-a și eliberat. Problemele legale ale apropiaților sunt și ele undeva în urmă. După cum în urmă sunt orgoliile și ambiția de a controla lucrurile.

Probabil că mai visează, așa cum mărturisea un om apropiat președintelui în epoca de glorie, cum intra el, căpitan de petrolier, cu ditamai vaporul în Marea Mediterană: „Era președintele țării și el ne povestea, mândru, cum intra prin strâmtoare, în Mediterană, cu petrolierul. Aceea era o realizare de necontestat”.

Alte visuri de mărire nu pare că mai are.

Îl tratează pe Veștea la nivelul la care este, dar nu-l iartă nici pe Bolojan

Ca să explice mișcările surprinzătoare ale lui Nicușor Dan, Băsescu a adus aminte de sarcinile țării. „Sunt niște urgențe extraordinare ale țării, în mod deosebit absorbția banilor din PNRR. Discutăm de circa 10 miliarde care trebuiesc încasați până la sfârșitul lunii august, cu condiția îndeplinirii unor obligații”, a spus Băsescu, la ProTV.

„Am impresia că de aceste obligații nu se mai ocupă nimeni, nici Bolojan, ca premier căzut la moțiune, și nici unul care s-ar instala acum. Suntem într-o situație dificilă”, a adăugat fostul președinte.

Băsescu nu-l prețuiește pe Veștea, dar e solidar cu situația fără multe grade de libertate a președintelui. Și încearcă s-o aducă la cunoștința publicului.

Pe Veștea l-a expediat ironic: „Vine Veștea, parașutat de la Brașov, și spune eu am 240 de voturi. De unde ai, frate, 240 de voturi, ai venit cu ele de la Brașov?”. Apoi a amintit de precaritatea generală a noii nominalizări.

De ce Nicușor Dan nu e cenzurat de Parlament acum

Numai că Băsescu se raportează mereu la posibil. Așa îl judecă pe Nicușor Dan, nu altfel.

„Cred că președintele a procedat corect în lipsa unor soluții care să vină de la partide”, a spus el.

E un soi de solidaritate care trece dincolo ideologie. O solidaritate a celor care ocupă biroul unde ajunge cele mai grele decizii. Dacă n-ar fi hotărâri grele, ar fi fost luate de alții. Dacă ajung la președinte, înseamnă că nu le poate lua decât el, conform Constituției.

E precum a argumentat Augustin Zegrean, fostul președinte al CCR. Într-un interviu acordat jurnalistei Ruth Novacovici, Zegrean a explicat că președintele nu are deasupra sa cenzura Parlamentului în această etapă a desemnării. Cenzura se va exercita oricum, când e votat guvernul în Parlament. Dar nu acum. Așa a fost desenată Constituția.

Mâna întinsă către Nicușor Dan

Zilele grele vor continua. Polarizarea a crescut din nou, ca un puls care se accelerează până țiuie aparatele.

Nicușor Dan e sub lupa critică. Dar a primit o mână neașteptată de ajutor. După cum neașteptat a fost și un alt moment.

Traian Băsescu a fost la înmormântarea lui Ion Iliescu, acolo unde Nicușor Dan a preferat să nu meargă. A fosta alegerea lui.

Dar nu Dan, ci Băsescu a purtat mari lupte politice cu Iliescu și cu partidul acestuia. Băsescu a fost dușmanul natural al PSD, prădătorul detestat și temut de social-democrați.

Când a sosit însă momentul, Băsescu s-a dus să petreacă o clipă la catafalcul fostului președinte. Înainte să plece de la ceremonia funerară, Băsescu și-a salutat cu mâna la frunte vechiul dușman, într-un moment în care era vizibil tulburat.

Aceeași mână i-o întinde azi lui Nicușor Dan. „Asta e apa”.