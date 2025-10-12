Vinul de împărtășanie, înlocuit într-o țară catolică, după ce a ajuns să fie consumat prea des în baruri. Ce au spus enoriașii

Biserica catolică din Kenya a decis să folosească un nou fel de vin pentru împărtășanie, după ce sortimentul folosit anterior a început să fie comercializat și a ajuns să fie prea des consumat și întâlnit în barurile din țară, scrie BBC.

Etichetat simplu „Vin de liturghie”, noua băutură are pe sticlă blazonul Conferinței Episcopilor Catolici din Kenya (KCCB) și o semnătură oficială care să certifice autenticitatea.

„Noul vin aprobat nu este disponibil pentru vânzare în scop comercial, fiind importat și deținut de KCCB și distribuit doar în dioceze”, a declarat arhiepiscopul Nyeri Anthony Muheria.

Decizia a fost salutată de enoriașii catolici, care cred că vinul folosit anterior și-a pierdut sfințenia din cauza răspândirii pe scară largă în afara bisericii.

Potrivit doctrinei Bisericii Catolice, vinul folosit în timpul slujbei este „transsubstanțiat” în sângele lui Isus Hristos și apoi băut de preotul care oficiază, după care este oferit credincioșilor sub forma împărtășaniei.

Compoziția vinului este reglementată potrivit dreptului canonic al Bisericii Catolice, spune arhiepiscopul Muheria. „Vigilența în ce privește calitatea și standardele vinului și ostiei folosite la liturghie este în sarcina episcopilor catolici și supusă controlului din când în când”, a adăugat arhiepiscopul.

Noul vin: un soi din Africa de Sud

Vechiul vin, care era distribuit de către un producător local de alcool, era vândut pe scară largă în magazinele de băuturi, hoteluri, baruri și supermarketuri. „Din păcate, a devenit ceva obișnuit ca vinul dinainte să devină disponibilă în magazinele laice și baruri”, a declarat arhiepiscopul Muheria pentru BBC.

După ce a examinat mai multe opțiuni, biserica catolică kenyană a ales un soi de vin din Africa de Sud. Noul vin a fost folosit pentru prima dată în timpul Zilei Naționale de Rugăciune din acest an de la Altarul Sf. Maria din Nakuru.

„De acum înainte, acesta este singurul vin care va fi folosit la liturghie în întreaga țară”, a spus prelatul ținând în mână o sticlă cu noul vin folosit pentru sacramentul Euharistiei. A dispus tuturor bisericilor catolice să nu mai folosească vechiul vin și a cerut preoților să se pună la curent cu noile cale de distribuție.

„Rodul viei și truda mâinilor omului va deveni cupa noastră de bucurie”, scrie pe etichetă, ca o reflecție asupra scopului sacru al vinului.

Vinul de altar, cunoscut ca „divai” în limba swahili, este consumat în dioceze în funcție de calendarul liturgic și de intensitatea activităților unei biserici sau alta. Cererea ajunge la vârf în timpul Paștelui, Crăciunului și altor evenimente religioase majore.

Peste 80% din populația de 50 de milioane a Kenyei se declară drept creștini. Dintre aceștia, în jur de 10 milioane sunt catolici, potrivit statisticilor oficiale. Ceilalți creștini aparțin de alte confesiuni, printre care Biserica Anglicană și Biserica Presbiteriană.