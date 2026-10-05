Violențe la protestele elevilor din Belgia. Tactica inedită folosită de liceenii nemulțumiți

Protestele elevilor de liceu au dus luni la violenţe şi acte de vandalism în mai multe oraşe belgiene, cu zeci de arestări şi 18 membri ai forţelor de ordine răniţi uşor la Liege, conform poliţiei locale, relatează AFP, preluată de Agerpres.

Aceasta a fost a treia zi în care elevii de liceu şi-au exprimat furia faţă de măsurile de austeritate anunţate în Belgia francofonă.

Mişcarea s-a extins luni în alte câteva oraşe importante, între care Mons şi Charleroi, în sudul ţării, ducând la arestări pentru tulburarea liniştii publice.

La Liege, o sursă poliţienească a numărat aproximativ o mie de protestatari, împărţiţi în grupuri mici, foarte mobile, care se deplasau de la o şcoală la alta pentru a demonstra într-un mod „dezorganizat”.

După-amiaza, situaţia s-a deteriorat când unii protestatari au atacat staţii de autobuz şi au declanşat mai multe incendii pe stradă, dând foc în special coşurilor de gunoi.

Forţele de ordine au răspuns cu gaze lacrimogene şi tunuri cu apă la proiectile, pavele şi baricade, conform poliţiei din Liege.

Într-o piaţă centrală, locul unde s-au înregistrat cele mai multe pagube, imagini de la televiziunea publică au arătat mari comercianţi cu amănuntul alegând să îşi închidă uşile.

În timpul unei demonstraţii la Hannut, un orăşel la vest de Liege, un dispozitiv pirotehnic a aterizat în curtea unei şcoli primare, iar aproximativ cincisprezece copii au fost răniţi de scântei, necesitând îngrijiri medicale din partea paramedicilor, conform agenţiei de ştiri Belga.