Violențe la un centru pentru persoanele cu dizabilități din Bihor. O infirmieră, reținută

Pacientă bătută de o infirmieră la un centru pentru persoanele cu dizabilități, în Bihor. Foto: Captură video

O infirmieră de la Centrul de Recuperare şi Reabilitare pentru Persoane cu Handicap Bratca a fost reținută pentru 24 de ore în ancheta deschisă după ce în mediul online au fost publicate imagini cu violențele care sunt supuși pacienții, relatează publicația locală Bihoreanul.

Imaginile, care prezintă o femeie culcată la pământ, au fost publicate în noaptea de duminică spre luni, pe un grup de pe Facebook. Pe imaginile filmate de la depărtare de un martor, se vede cum două persoane, un bărbat și o femeie în uniformă medicală, lovesc de mai multe ori o femeie aflată pe iarbă. HotNews a ales să nu publice imaginile.

Ca urmare a apariției imaginilor, poliția a deschis o anchetă și a anunțat marți reținerea pentru 24 de ore a unei infirmiere care va fi prezentată ulterior Parchetului de pe lângă Judecătoria Aleșd, pentru care procurorul să decidă dacă cere sau nu arestarea ei.

„Din cercetările efectuate de polițiștii de investigații criminale a rezultat că, la data de 2 noiembrie a.c., în jurul orei 15.00, în timp ce aceasta se afla în curtea unui centru de recuperare și reabilitare a persoanelor cu dizabilități, din localitatea Bratca, județul Bihor, unde își desfășura activitatea în calitate de infirmieră, ar fi agresat o tânără, de 20 de ani, persoană internată în cadrul centrului, prin lovire cu o nuia”, a transmis poliția într-un comunicat.

Victima a fost lovită și de un bărbat de 36 de ani, internat și el în centru, care a lovit-o cu piciorul.

„În urma agresiunii, tânăra a suferit leziuni care necesită pentru vindecare între 2 și 3 zile de îngrijiri medicale”, precizează poliția.

De asemenea, conducerea centrului din Bratca a declanşat o cercetare disciplinară, iar DGASPC Bihor a anunțat că face, la rândul ei, verificări în acest caz.