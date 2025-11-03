Caz șocant: bărbat bătut de un angajat al unui centru pentru persoanele cu dizabilități, în Bihor. Agresiunea a fost filmată și a ajuns în atenția Poliției

Bărbat bătut de un angajat al unui centru pentru persoanele cu dizabilități, în Bihor. Foto: Captură video

O angajată a unui centru pentru persoanele cu dizabilităţi, din localitatea Bratca, județul Bihor, este acuzată că a lovit în repetate rânduri un bărbat, în curtea centrului. Agresiunea a fost surprinsă într-o filmare publicată pe rețelele de socializare și a ajuns în atenția Poliției Bihor, care a deschis un dosar penal pentru purtare abuzivă, transmite News.ro.

Imaginile, care prezintă un bărbat culcat la pământ, au fost publicate în noaptea de duminică spre luni, pe un grup de pe Facebook. HotNews a ales să nu publice imaginile.

Pe imaginile filmate de la depărtare de un martor, se vede cum două persoane, un bărbat și o femeie care pare să fie angajata centrului respectiv după uniforma pe care o poartă, lovesc de mai multe ori un bărbat aflat pe iarbă.

Victima este trasă de picioare până când rămâne fără bluză, iar la un moment dat femeia în uniformă îl trage de păr și îl lovește peste față cu o nuia.

Scena violentă s-ar fi petrecut în curtea unui centru pentru persoanele cu dizabilităţi din Bratca, aflat în subordinea Direcţiei Judeţene de Asistenţă şi protecţie Socială Bihor.

Potrivit Antena 3 CNN, la centru sunt internate 50 de persoane cu dizabilităţi, care au nevoie permanentă de îngrijire şi supraveghere.

Mai multe anchete deschise

Luni, Inspectoratul de Poliție Județean Bihor a anunțat că polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au început o anchetă, după apariția imaginilor în spațiul public.

„În cauză a fost întocmit dosar penal, iar polițiștii continuă cercetările sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Aleșd, sub aspectul comiterii infracțiunii de purtare abuzivă, pentru identificarea persoanelor implicate și stabilirea cu exactitate a împrejurărilor comiterii faptei, urmând ca, în funcție de rezultat, să fie dispuse măsuri legale, în consecință”, a transmis IPJ Bihor.

Poliția mai spune că până în prezent, la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bihor „nu au fost depuse plângeri sau sesizări cu privire la aspectele prezentate în imagini”.

De asemenea, conducerea centrului din Bratca a declanşat o cercetare disciplinară, iar DGASPC Bihor a anunțat că face, la rândul ei, verificări în acest caz.