Virgil Ianțu pleacă de la emisiunea pe care o făcea de aproape un deceniu la TVR. „Eu merg mai departe”

Realizatorul Virgil Ianțu a anunțat marți seară că se desparte de emisiunea „Câștigă România!” de la televiziunea publică.

„Cei 9 ani de «Câștigă România!» la TVR se încheie aici! A fost un drum lung și frumos. Alături de un format românesc creat de Zucchero Media, care a crescut și și-a câștigat publicul și popularitatea în mod organic, fără să se bucure vreodată de avantajul unor campanii masive de promovare. Un format românesc care a trecut granițele”, a scris Ianțu, într-un mesaj pe Facebook.

El a subliniat că de-a lungul timpului emisiunea a fost apreciată, inclusiv peste hotare.

„În toți acești ani, «Câștigă România!» a fost nominalizat la EBU printre formatele importante din Europa și a primit premii în țară, reușind să se impună chiar și în fața unor emisiuni consacrate. Iar astăzi, formatul este produs și difuzat în Galicia, Spania, ajuns deja la al treilea sezon”, a mai spus Ianțu.

„«Câștigă România!» nu dispare!”

Realizatorul TV a subliniat că succesul s-a datorat echipei din spatele emisiunii, concurenților și celor de acasă care au urmărit „Câștigă România!”.

„Asta înseamnă că formatul și-a câștigat, prin propriile forțe, locul și statutul. Le mulțumesc tuturor celor care ne-au urmărit în toți acești ani, concurenților, oameni extraordinari, care au dat personalitate și emoție fiecărei ediții. Mulțumesc! Și, în mod special, celor care au susținut emisiunea de-a lungul timpului. Le mulțumesc oamenilor din echipa de producție și documentare, celor care au pus suflet în ceea ce au făcut și au muncit cu bucurie, indiferent cât de mare a fost efortul”, a precizat prezentatorul TV.

Moderatorul a precizat că formatul emisiunii de la TVR 1 va continua fără el.

„«Câștigă România!» nu dispare! Doar încheie un capitol frumos. Iar eu… merg mai departe. Vă mulțumesc! V.”, a conchis Ianțu. Moderatorul nu a precizat care va fi următorul proiect la care va lucra.

TVR nu a anunțat până în acest moment cine va lua rolul de gazdă în locul lui Virgil Ianțu sau când va difuza un nou sezon.

Ce este „Câștigă România!”

„Câștigă România!” este prima emisiune-concurs de cultură generală despre România, prezentată din 2017 și până acum de Virgil Ianțu, un format 100% românesc, difuzată pe TVR 2 mai întâi, ulterior pe TVR 1, potrivit televiziunii publice. Până în acest moment emisiunea a avut 15 sezoane.

În fiecare ediţie trei concurenți își testează cunosțințele de cultură generală despre țara noastră, în platoul emisiunii.

„Calculatorul alege de pe harta României un judeţ de graniţă ca punct de plecare, iar misiunea celor aflaţi în concurs este să ajungă într-un alt judeţ, tot de graniţă. Pentru a merge mai departe, participanţii trebuie să răspundă corect la întrebări de cultură generală ce au legătură cu judeţele «prin care trec». Concurentul care reuşeşte să câştige zece ediţii consecutive, maximum de ediţii la care poate participa prin regulament, intră şi în posesia marelui premiu «Câştigă România!»”, potrivit TVR.